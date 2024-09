James Rodríguez: "Tenía ganas de jugar de inicio, este equipo tiene mucha calidad"

El jugador colombiano James Rodríguez, centrocampista del Rayo Vallecano, declaró este sábado 28 de septiembre que las sensaciones en su primera titularidad fueron "buenas", dijo sentirse "feliz" de su regreso a la Liga española y aseguró que su nuevo equipo tiene "mucha calidad" para conseguir el objetivo de la permanencia.

El centrocampista oriundo de Cúcuta jugó frente al Leganés, en el derbi madrileño, su primer partido en la Liga española. Disputó 63 minutos hasta que fue sustituido por Isi Palazón.

"Estoy feliz de haber vuelto a España y de jugar el primer partido como titular. Las sensaciones han sido buenas. Tenía ganas de jugar de inicio y espero poder ayudar al equipo, que es lo que quiero. Hay que prepararse bien para todo lo que viene", dijo James, en declaraciones a 'Movistar'.

James Rodríguez en la alineación titular de Rayo Vallecano vs. Leganés. Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

¿Qué otras declaraciones generó James Rodríguez luego del partido frente a Leganés?

"Me he sentido bien. Voy poco a poco acá y adaptándome al equipo con nuevos compañeros que me han ayudado bien. Hay que ir partido a partido, este equipo tiene mucha calidad y hay que estar bien en cada partido", concluyó el número '10' del Rayo Vallecano y de la Selección Colombia.

Publicidad

🎙️ @jamesdrodriguez: "En la primera parte estuvimos bien y en la segunda comenzamos bien. Luego ellos marcaron. Tenemos que prepararnos bien para lo que viene. Todavía queda mucho. Hay mucha calidad en el equipo. Me encontré bien, adaptándome poco a poco"#RayoLeganés #VamosRayo pic.twitter.com/8V25zZFx4o — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) September 28, 2024

Por su parte, el técnico 'rayista', Íñigo Pérez, también tuvo palabras para el capitán de la Selección Colombia, en medio de la charla con la prensa tras el 1-1, en Vallecas, frente al Leganés.

Publicidad

"Si ha jugado hoy (sábado) es porque pensaba que era el mejor jugador para la posición y para ganar. Debemos darle un giro a esta situación por el bien de todos. Que quede claro que la libertad de expresión debe existir. Este es un tema que se está enquistando y debemos pararlo. En general no me ha convencido lo que he visto, pero de James sabemos lo que nos puede dar. Hoy ha dado pases adelante en transición, ha habido balones que se ha quedado, pero todos, él y los demás, debemos ir a más".

Así fue el partido de James Rodríguez frente al Leganés desde los números: