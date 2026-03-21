Por qué no jugó Luis Díaz hoy con Bayern Múnich vs Unión Berlín, por la Bundesliga

Bayern Múnich jugó este sábado contra el Unión Berlín por la fecha 27 de la Bundesliga, en un compromiso en el que se evidenció la ausencia del futbolista colombiano Luis Díaz, quien no estuvo ni de titular, ni de suplente.

Lo cierto es que tras el gol y la asistencia a mitad de semana en la Champions League, el guajiro ahora fue baja porque le tocó cumplir la fecha de sanción por la expulsión en el duelo frente al Bayer Leverkusen, por supuesta simulación de una falta dentro del área.

Aunque el árbitro central de aquel compromiso aceptó su error y señaló que no le hubiera sacado la segunda tarjeta amarilla que sacó a Luis Díaz de dicho encuentro, y aunque el Bayern Múnich apeló la decisión, desde Alemania se mantuvieron firmes y le dejaron la suspensión.

Con eso, 'Lucho' ya volverá a jugar con los bávaros hasta el 4 de abril frente al Friburgo, y se enfocará en los dos partidos preparatorios con la Selección Colombia frente a Croacia y Francia, el 26 y 29 de marzo, respectivamente, que se podrán ver, como siempre, por Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com.



Titulares del Bayern Múnich, tras ausencia de Luis Díaz por sanción:

♦️ 𝙎𝙏𝘼𝙍𝙏𝙀𝙇𝙁 ♦️



So starten wir gegen Union Berlin! 💪 pic.twitter.com/vbWsvGLsmM — FC Bayern München (@FCBayern) March 21, 2026