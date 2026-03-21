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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Por qué no jugó Luis Díaz hoy con Bayern Múnich vs Unión Berlín, por la Bundesliga

Por qué no jugó Luis Díaz hoy con Bayern Múnich vs Unión Berlín, por la Bundesliga

Este sábado hubo acción del Bayern Múnich en la Liga de Alemania, pero lo que destacó fue la ausencia del atacante colombiano Luis Díaz en la nómina del partido.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de mar, 2026
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Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz, futbolista colombiano del Bayern Múnich - Foto:
Bayern Múnich Oficial

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