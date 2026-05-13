Cambia la fecha del partido de despedida de Selección Colombia vs Costa Rica; las razones y el día

Hace pocos minutos, se anunció que el partido entre la Selección Colombia y su similar de Costa Rica, que inicialmente se iba a jugar el próximo 29 de mayo, pasó para el 1 de junio en la cancha del estadio El Campín, a las 6:00 p.m., tal y como lo informó la FCF a través de una nota oficial.

Este duelo hace parte de la preparación final para el Mundial 2026, en el que el seleccionado colombiano se encuentra ubicado en el grupo K, en el que rivalizará con Uzbekistán, RD Congo y Portugal. Además, que representa la despedida de la afición en nuestro país antes del certamen orbital.



Cambio de fecha partido despedida Selección Colombia

A través de un comunicado oficial, la FCF dio a conocer las razones de la modificación de este encuentro entre la 'tricolor' y Costa Rica, inicialmente por la planificación del cuerpo técnico liderado por Néstor Lorenzo, y también por la jornada de votación presidencial en nuestro país.

"La Federación Colombiana de Fútbol informa a la opinión pública y a los aficionados que el partido de despedida de la Selección Colombia Masculina de Mayores, La Recta Final, se disputará el lunes 1 de junio a las 6:00 p.m., en el estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’", detallaron de entrada.

Seguido a eso, explicaron en la nota oficial que "la FCF había solicitado inicialmente la realización del encuentro en esa fecha, con el propósito de cumplir con la planificación establecida por el cuerpo técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores. No obstante, debido a los compromisos institucionales y operativos previstos en el país para el domingo 31 de mayo, dicha posibilidad no pudo ser confirmada en su momento".



Cabe recordar que la Selección Colombia disputará dicho compromiso y viajará a Estados Unidos, posteriormente, para seguir la preparación del Mundial 2026, ya que el domingo 7 de junio se medirá a Jordania, en el Snapdragon, en San Diego, a las 6:00 p.m. (hora colombiana), en lo que será su último compromiso oficial, antes del arranque del certamen orbital, en el que está en el grupo K, junto a Uzbekiztán, República Democrática del Congo y Portugal.



Precio boletería partidos despedida Selección Colombia

La venta de los tiquetes para este duelo entre Colombia y Costa Rica, en El Campín, comenzará este jueves 14 y 15 de mayo para "Clientes Bancolombia". La venta general al público será desde el 19 de mayo.

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Occidental: $490.000 + $70.000 (servicio)

Oriental Central: $390.000 + $56.000 (servicio)

Oriental Lateral: $270.000 + $39.000 (servicio)

Norte: $85.000 + $13.000 (servicio)

Sur: $85.000 + $13.000 (servicio)