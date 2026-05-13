El anuncio de James Rodríguez desde Minnesota United; celebran en Selección Colombia para el Mundial

Minnesota United decidió salir al paso de los rumores y confirmar la fecha en la que James Rodríguez dejará el club para centrarse en la preparación de la Selección Colombia para el Mundial 2026, aún sin confirmar si le renovarán el contrato luego de mitad de año, a pesar de los pocos minutos que tuvo con el equipo estadounidense.

Por eso, a través de sus redes sociales, el elenco de los 'Loons' informó lo que ya había adelantado el mediocampista cucuteño hace algunos días, que se pondrá a las órdenes del técnico Néstor Lorenzo, desde la próxima semana.



James Rodríguez, enfocado en la Selección Colombia

"Minnesota United anunció hoy que el club liberará al mediocampista James Rodríguez después del partido de esta noche contra Colorado Rapids para que se una al campamento de la Selección Nacional de Colombia en preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026", detallaron de entrada, por lo que el duelo de este miércoles podría ser el último del '10' con la camiseta del equipo de la MLS.

A pesar de no jugar tantos partidos, desde la institución estadounidense no dudaron en desearle lo mejor al cucuteño de cara a lo que se viene con el combinado nacional, en el certamen orbital que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. "El club se enorgullece de apoyar a James mientras representa a su país en el escenario más grande del mundo y le desea éxito durante el campamento y a lo largo del torneo", finalizaron en las redes sociales del Minnesota.

NEWS | Minnesota United today announced that the club will release midfielder James Rodríguez following tonight’s Colorado Rapids game to join the Colombian National Team camp in preparation for the FIFA World Cup 2026.



The club is proud to support James as he represents his… pic.twitter.com/jXTAXaVEdQ — Minnesota United FC (@MNUFC) May 13, 2026

El pasado domingo 10 de mayo, en el empate 2-2 de los 'loons' contra el Austin FC, por la MLS, encuentro en el que Rodríguez Rubio dio dos asistencias y fue la figura del compromiso, él mismo había dado la fecha en la que estará a las órdenes de Néstor Lorenzo. El 17 de mayo ya para la próxima semana estar con ellos, quiero pensar en lo que viene, ya tengo cierta edad y tengo que pensar en todo lo que viene que será bueno, y como yo te dije antes, día a día entreno bien, cuido el cuerpo bien, de buena manera y para eso así me den 30, 40 minutos o todo el partido debo estar listo".



Luego de esa destacada actuación, este miércoles el técnico Cameron Knowles decidió poner como titular al capitán dela Selección Colombia, en lo que sería su último partido con el Minnesota United, ya que firmó un contrato por seis meses, y no habría intención de renovarlo, a la espera de la decisión que tome el '10' para luego de disputar la Copa del Mundo de la FIFA.