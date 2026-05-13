Selección Colombia vs. Costa Rica, precios de boletería para la despedida previo al Mundial 2026

La FCF comunicó los precios de boletas para Colombia vs. Costa Rica, en la despedida de la afición en nuestro país.

Este duelo hace parte de la preparación final para el Mundial 2026, en el que el seleccionado colombiano se encuentra ubicado en el grupo K, en el que rivalizará con Uzbekistán, RD Congo y Portugal. Además, que representa la despedida de la afición en nuestro país antes del certamen orbital.

Occidental: $490.000 + $70.000 (servicio)

Oriental Central: $390.000 + $56.000 (servicio)



Oriental Lateral: $270.000 + $39.000 (servicio)

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Norte: $85.000 + $13.000 (servicio)

Sur: $85.000 + $13.000 (servicio)

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