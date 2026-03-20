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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Bayern Múnich sigue a la defensa de Luis Díaz en su expulsión; "tenemos derecho a expresarnos"

Bayern Múnich sigue a la defensa de Luis Díaz en su expulsión; "tenemos derecho a expresarnos"

En el cuadro alemán volvieron a hablar del polémico arbitraje en el encuentro pasado de Bundesliga, donde 'Luchito' vio el cartón rojo frente al Bayer Leverkusen.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 20 de mar, 2026
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Luis Díaz Bayern Múnich Champions League
Luis Díaz en acción con el Bayern Múnich en Champions League - Foto:
AFP

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