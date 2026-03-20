Bayern Múnich sigue a la defensa de Luis Díaz en su expulsión; "tenemos derecho a expresarnos"

En Bayern Múnich no se olvidan de Luis Díaz y nuevamente salieron en su defensa, tres el polémico arbitraje en el más reciente duelo frente a Bayer Leverkusen, por la Bundesliga.

Y es que, teniendo en cuenta que, durante ese partido, al colombiano le mostraron el cartón rojo; ahora el director deportivo de los ‘bávaros’ alzó la voz y se quejó fuertemente respecto a las decisiones arbitrales del pasado sábado, criticando varias situaciones.

“Fue un partido con muchas emociones y muchas decisiones polémicas. Hubo mucha discusión en general. Estábamos molestos después del partido. Lo dijimos. Creo que tenemos derecho a expresar nuestra opinión. Otros clubes hacen lo mismo cuando sienten que han sido tratados injustamente. También expresan sus opiniones", indicó de entrada Christoph Freund, quien es el director deportivo de Bayern Múnich.

Luis Díaz lamenta expulsión con el Bayern Múnich - Foto: AFP

Cabe destacar que, luego del encuentro, mucho se habló y se generó polémica referente a la roja de ‘Luchito’ Díaz, teniendo en cuenta que también implicaba perderlo para la próxima jornada en el fútbol alemán. No obstante, el mismo Freund analizó con más calma la situación y, ya días después de lo sucedido, se puso en los ‘zapatos’ de los jueces.



“Para nosotros, el asunto ya está zanjado; los árbitros son una parte importante del fútbol. También es importante que estén protegidos y puedan desempeñar sus funciones. Todos lo saben: clubes, jugadores, directivos y entrenadores. Siempre habrá partidos con situaciones polémicas, y habrá días mejores y días peores”, concluyó el director deportivo del conjunto ‘bávaro’, casi que poniéndole fin a la discusión y explicando, que más allá del inconformismo, eso es cosa del pasado.

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Ante este panorama, es importante recalcar que Luis Díaz no podrá jugar el duelo del próximo sábado 21 de marzo, cuando enfrente al FC Unión Berlín, por el duelo correspondiente a la jornada número 27 de la Bundesliga.



¿Cómo va el Bayern Múnich en la presente temporada?

Después de asegurar su paso a los cuartos de final en la Champions League; ahora el cuadro ‘bávaro’ buscará seguir encaminando su título en el fútbol alemán, sabiendo que es único y solitario líder de la liga con 67 unidades.

Luis Díaz en partido con el Bayern Múnich - Foto: Bayern Múnich

No obstante, a nueve de distancia de Borussia Dortmund, el objetivo para los dirigidos por Vincent Kompany es seguir sumando la mayor cantidad de puntos posibles, para poder festejar el título de manera anticipada.

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Evidentemente, el empate con Bayer Leverkusen en la jornada pasada fue un traspié que le hizo perder puntos a Bayern Múnich; sin embargo, ahora, ante una nueva posibilidad de ganar, los de Luis Díaz buscarán el triunfo contra FC Unión Berlín.