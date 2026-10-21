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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Primer reporte de la dolencia de Luis Díaz en Bayern Múnich 2-2 Arsenal; "ya tenía problemas"

Primer reporte de la dolencia de Luis Díaz en Bayern Múnich 2-2 Arsenal; "ya tenía problemas"

Hace pocos instantes, se escuchó una voz oficial del caso de Luis Díaz, quien solamente jugó 22 minutos en el duelo de este miércoles en la Champions League. Ahora, a esperar exámenes.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de oct, 2026
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Luis Díaz es figura en el Bayern Múnich.
Luis Díaz es figura en el Bayern Múnich.
Foto: Getty Imágenes

Luis Díaz causó preocupación en el Bayern Múnich y en la Selección Colombia, al salir lesionado en el partido que los 'bávaros' empataron 2-2 frente al Arsenal por la Champions League. Hay que precisar que el guajiro había entrado desde el banco de suplentes antes del minuto 70, pero no logró completar el encuentro en el Allianz Arena, este miércoles.

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A 'Lucho' se le vio agarrándose la zona posterior, encendiendo así las alarmas con su estado físico. Con ese panorama, al término de la contienda, al director deportivo del club alemán, Max Eberl, le consultaron por la situación de Díaz Marulanda.

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El directivo explicó los motivos por los cuales el extremo se vio condicionado en el terreno de juego. "Ya tenía problemas musculares antes del partido y lo sintió ligeramente de nuevo ahora. No quisimos correr riesgos. Esperemos y veamos…", declaró Eberl, dejando abierta la incertidumbre sobre la evolución y el tiempo de recuperación del futbolista 'cafetero' de cara a los próximos retos del calendario.

Luis Díaz, colombiano del Bayern Múnich.
Luis Díaz, colombiano del Bayern Múnich.
archivo.

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Por su parte, Kompany aseguró que 'Lucho' no había entrenado al cien por ciento, no sólo para el encuentro contra el Leipzig por la Bundesliga del fin de semana, sino también para este de Champions frente a los 'gunners'.

"En realidad, Luis debería haber salido contra el Leipzig. Teníamos un poco de miedo de que algo hubiera pasado. En realidad, tuvimos suerte de que esté con nosotros hoy. No entrenó al 100 por ciento", dijo.

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Pero luego adicionó más detalles del estado del oriundo de Barrancas: "No hablamos mucho tiempo (tras el partido), pero espero que no. No creo que sea grave, pero por supuesto, cuando ocurre por segunda vez, siempre te preocupas un poco".

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Por lo tanto, ahora habrá que esperar un parte médico oficial por parte de los rojos de Baviera sobre el estado físico de Luis Díaz.

Así fue el compromiso en el Allianz Arena

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Bayern Múnich, semifinalista del torneo la pasada temporada, y el Arsenal, vigente subcampeón europeo, dejaron en tablas (2-2) el pulso estrella de este miércoles en la tercera jornada de la Liga de Campeones.

Eberechi Eze había adelantado al ganador de la pasada Premier League inglesa en el 25' y el campeón de la Bundesliga remontó luego con tantos de Alphonso Davies (35') y Harry Kane (61' de penal), antes de que Declan Rice firmara el empate definitivo para los Gunners en la recta final (82').

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