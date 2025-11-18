Reinaldo Rueda, llanto y decepción tras duro golpe por no clasificar con Honduras al Mundial 2026

En la Concacaf se vivió este martes una jornada de infarto y de sorpresas, con los seleccionados clasificados al Mundial 2026. Y es que Haití, Curazao y Panamá lograron sus tíquetes directos a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, dejando por puertas a Costa Rica y Honduras, que no pasaron del empate 0-0, en el duelo que terminó hace pocos minutos en la ciudad de San José.

Jamaica y Surinam, de su lado, disputarán la repesca intercontinental al finalizar como los dos mejores segundos de la fase.

Para Honduras, bajo la dirección del colombiano Reinaldo Rueda, la eliminación representa un duro golpe, pues la Bicolor aspiraba a disputar su cuarta Copa del Mundo tras su última participación en Brasil 2014.

Y precisamente el profesor Rueda entró en llanto en la comparecencia ante la prensa y dejó una imagen viral de tristeza y decepción.

“Hoy el fútbol nos ha dado una lección de humildad, que los partidos hay que jugarlos antes de ganarlos. Un grupo muy competitivo. La ironía, nos quedamos fuera por un gol y se clasifica la selección que le sacamos 4 puntos de seis. No podemos subvalorar a nadie", expresó el vallecaucano inicialmente.

Rueda se mostró golpeado por lo sucedido y por no lograr el objetivo por el que lo llevaron a territorio hondureño. Ahora, incluso los periodistas le indagaron con respecto a su retiro de los banquillos.

"Yo dije: ‘si vamos al Mundial será la mejor forma de despedirme’. Uno quisiera seguir porque está es la pasión. Difícil, es muy difícil de asimilar esto. Los muchachos van a sus clubes y van superando poco a poco esto. Pero uno se queda con 27 meses de trabajo y que se queda afuera por un gol", complementó el colombiano.



¿Qué más dijo Reinaldo Rueda?

"Hasta hoy éramos líderes. Quizás algunos minutos algo que no... queríamos pasar directos como pasó la semana pasada ante Nicaragua, que no afrontamos ese juego con toda la intensidad ante un rival que se quería despedir de buena forma de su afición e impidió venir a aquí a sacar el boleto al Mundial", agregó el colombiano, al que le han llovido críticas en los últimos minutos.