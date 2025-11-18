Síguenos en::
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Reinaldo Rueda, llanto y decepción tras duro golpe por no clasificar con Honduras al Mundial 2026

Reinaldo Rueda, llanto y decepción tras duro golpe por no clasificar con Honduras al Mundial 2026

La Selección de Honduras no pasó del empate 0-0 con Costa Rica y de manera sorpresiva quedó sin cupo al Mundial 2026, bajo la dirección técnica de Reinaldo Rueda.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 18 de nov, 2025
Comparta en:
Reinaldo Rueda, entrenador de Honduras.
Reinaldo Rueda, entrenador de Honduras.
Foto: AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad