A expresidente de Barcelona le cayó la ley encima; juez lo condenó y puso multa económica

Un juez ha condenado al expresidente del Fútbol Club Barcelona Josep Maria Bartomeu y a su jefe de gabinete, Jaume Masferrer, por injuriar en las redes sociales al expresidente de Mediapro Jaume Roures, a quien deberán indemnizar con 10.000 euros, cantidad que será donada al Casal d'Infants del Raval.

En una sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, el titular del juzgado de lo penal número 4 de Barcelona concluye que Bartomeu, que fue presidente del Barça entre 2014 y 2020, y su entonces jefe de gabinete injuriaron de forma grave a Roures desde el 14 de junio de 2018 hasta finales de diciembre de 2019, con el objetivo de dañar su imagen, ya que era contrario a la entonces directiva azulgrana.

Por este motivo, el juez condena a Bartomeu a una multa de 6.000 euros y a Masferrer a una de 3.000 euros, por un delito continuado de injurias graves, y les obliga a indemnizar conjuntamente a Roures, por el daño moral que le causaron, con 10.000 euros, frente a los 100.000 que el empresario solicitó en el juicio.

Josep María Bartomeu, expresidente del Barcelona Foto: AFP

Como pidió el propio Roures, el juez acuerda que la indemnización se abone directamente a la entidad sin ánimo de lucro Casal dels Infants del Raval, de Barcelona.



Según la sentencia, los mensajes publicados en una cuenta de X y una de Facebook creadas por la empresa I3 Ventures, en perfiles a los que Bartomeu y Masferrer estaban vinculados directamente y eran responsables, tenían un contenido "insultante, injurioso o vejatorio" que excedía el derecho a la crítica y eran "claramente atentatorios" contra la honorabilidad de Roures.

Publicidad

Cabe destacar que el exdirigente 'culé' fue duramente criticado en su momento, debido a la falta de títulos y malas presentaciones internacionales, que también terminaron en una profunda crisis económica, que hoy por hoy todavía ha dejado secuelas en el club.