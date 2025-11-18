Luis Díaz no se quedó afuera de fiesta y marcó gol en Selección Colombia contra Australia

La Selección Colombia siguió de largo luego de romper el cero en el marcador del partido preparatorio contra Australia, y con eso llegó el gol de Luis Díaz en el estadio Citi Field, para el 2-0 parcial.

Al minuto 88 se dio un pase largo que llegó hasta el borde del área, donde Rafael Santos Borré intentó tocarla ante la salida veloz del arquero rival, pero erró aunque eso le benefició al atacante guajiro, quien estaba pendiente.

Luis Díaz tomó la posesión de la pelota, regateó en el área y se hizo el espacio para rematar y poner el 2-0 a favor de la Selección Colombia contra Australia, en último partido de la 'tricolor' en el año 2025.



Así fue el gol de Luis Díaz en Colombia vs Australia, en partido preparatorio: