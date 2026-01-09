Nuevo horario para ver a Jhon Jáder Durán y Dávinson Sánchez en final de Supercopa de Turquía

La Supercopa de Turquía 2026 medirá a Fenerbahce, club del delantero antioqueño Jhon Jáder Durán, con Galtasaray, elenco del defensa central caucano Dávinson Sánchez, el sábado 10 de enero en el estadio Olímpico Atatürk, ubicado a las afueras de Estambul.

El duelo estaba programado para las 12:30 p. m., hora colombiana, pero su programación se modificó un día antes. La razón, según autoridades locales, tienen que ver con "advertencias sobre lluvia y fuertes vientos".

En consecuencia, los aficionados ‘cafeteros’ deberán ajustar sus agendas para estar pendientes del choque que tendrá presencia colombiana en cada bando con una gran particularidad, ya que mientras Durán busca dar su primera vuelta olímpica como jugador profesional, Sánchez va por su quinta corona con el Galatasaray y la novena para su palmarés personal.

Fenerbahce llegó a esta instancia luego de imponerse 2-0 sobre el Samsunspor en la fase semifinal, en la que Durán hizo la segunda anotación. A su vez, Galatasaray, con Sánchez en cancha hasta el minuto 79, avanzó a tras golear 4-1 al Trabzonspor.



La última vez que este par de rivales se vieron las caras fue el primero de diciembre de 2025, cuando hubo empate 1-1 por la fecha 14 de la liga turca y clásico en el que Durán firmó la paridad a su equipo de manera agónica, pues su gol llegó en el minuto 90+5.

En el historial de esta competición, Galatasaray es el más veces ganador con 17 conquistas. En tanto que Fenerbache es cuarto de la tabla histórica con 9 galardones. Sin embargo, de ganar, alcanzará con 10 trofeos en el segundo puesto a Besiktas y Trabzonspor.



Fecha y nueva hora para final de la Superliga de Turquía 2026

Acá, los datos del partido, que pasó de las 12:30 p. m. a las 10:45 a. m., horario de Colombia:

⦁ Final, Fenerbahce vs. Galatasaray

Fecha: sábado 10 de enero de 2026

Hora: 10:45 a. m. (de Colombia)

Estadio: Olímpico Atatürk, de Estambul (neutral)

Colombianos: Jhon Jáder Durán (Fenerbahce) y Dávinson Sánchez (Galatasaray)