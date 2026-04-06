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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Reinaldo Rueda responde a Renato Gaucho; “no es justo, el futbolista colombiano es inteligente”

Reinaldo Rueda responde a Renato Gaucho; “no es justo, el futbolista colombiano es inteligente”

Luego de las crudas palabras del DT brasileño del Vasco da Gama sobre los "errores" de los jugadores colombianos, el técnico vallecaucano dio su punto de vista en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 6 de abr, 2026
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Marino Hinestroza, extremo del Vasco da Gama.
Marino Hinestroza, extremo del Vasco da Gama.
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