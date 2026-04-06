Reinaldo Rueda responde a Renato Gaucho; “no es justo, el futbolista colombiano es inteligente”

El mal presente de Marino Hinestroza y la mayoría de colombianos que juegan en el Vasco da Gama generó unas controversiales palabras de su técnico, Renato Gaucho, algo que llevó a que algunos le dieran la razón, pero otros cuestionaran o refutaran sus declaraciones.

El reconocido entrenador brasileño afirmó que "tenemos cuatro colombianos en el equipo. Intento corregirlos. Cometen muchos errores. Es mi trabajo, pero me falta tiempo; no puedo corregirlos al 100% de la noche a la mañana", dejando saber que los jugadores de nuestro país no se adaptan rápido.



Reinaldo Rueda responde a palabras de Renato Gaucho

En el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' hablaron con el entrenador colombiano, quien conoce de primera mano a los futbolistas de nuestro país, pero también a los brasileños, ya que dirigió en Flamengo.

Rueda Rivera comenzó diciendo que "hay una lección para aprender y, cuando he tenido la oportunidad, les digo a mis jugadores que, cuando van a ser transferidos, deben hablar con el entrenador —ojalá— y tener la fortuna de que este no sea cambiado, porque se puede dar esa situación. Renato deja ver que esos jugadores no los contrató él, que no dio el visto bueno. Partiendo de ahí, hay un antecedente: cuando los ha llevado otro entrenador, este no ve esos vacíos".

Pero tras dar ese contexto, Reinaldo defendió a los nuestros, aseverando que "el jugador colombiano es receptivo e inteligente; depende de cómo lo acogen, cómo lo reciben. Esto no es de ahora, sino de hace 20 o 25 años. Tuvimos la oportunidad de tener a Aristizábal, que fue goleador en Cruzeiro; Faustino y Freddy en Brasil también; y, recientemente, Jhon Arias. No podemos generalizar diciendo eso de los colombianos y ecuatorianos; no es justo ese juicio".



Marino Hinestroza, futbolista colombiano del Vasco da Gama AFP

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Acá más declaraciones de Reinaldo Rueda:

*Su paso por Flamengo

"Yo decía, cuando estábamos en Flamengo, que nosotros conocemos más de Brasil que los brasileños de nosotros. Quizás por un resultado o una decisión equivocada no se puede generalizar y categorizar que solo corren, saltan o son físicos, pero que no tienen ese conocimiento del juego o esas decisiones acertadas".

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*El fútbol da vueltas

"Indudablemente, ya hemos dejado de estar en esa fase en la que, con tanta pasión y dedicación, se busca el perfeccionamiento. Hay algo de validez y, quizás, ese jugador va a abrazar a Renato y le dará satisfacciones. Se está trabajando bien; hay entrenadores con sensibilidad y otros con vocación"

*Luis Díaz, ejemplo del futbolista colombiano

"Ese trabajo que hemos potenciado, aprovechando la sensibilidad y la condición técnica de nuestros jugadores, es prepararlos para el rendimiento. Ver hasta dónde esa parte técnica individual se convierte en colectiva y a mayor velocidad. Seguro que lo hemos logrado: lo de Luis Díaz en Liverpool, como también lo demuestra el Bayern, con una buena conceptualización, permite desarrollar esa técnica".

*Los brasileños también tardan en adaptarse

"Seguro que hay algo de inmediatez y rapidez, pero no podemos categorizar o encasillar a colombianos y ecuatorianos. Por ejemplo, Vinícius, cuando llega al Real Madrid, en los dos primeros años sufrió, y eso que tenía a Marcelo y Casemiro. Lo acogieron, lo arroparon; lo protegieron Solari y Ancelotti. Es atrevido encasillar y generalizar una cultura futbolística".

*Argentina, mejor escala para jugadores colombianos

"Estadísticamente, hemos comprobado que los jugadores que hacen escala en Argentina, a esas edades y en ese nivel competitivo del fútbol argentino, permiten que ese potencial de nuestro jugador se aproveche mejor".