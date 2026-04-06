Dura crítica a James Rodríguez; “No puedo quebrarme las piernas, por alguien que no puede correr”

La Selección Colombia generó preocupación por su más recientes presentaciones contra Croacia y Francia, en duelos de preparación de cara el Mundial 2026. Contras ambos rivales el resultado fue una derrota, pero lo más alarmante fue el rendimiento de varios jugadores, entre ellos, James Rodríguez, uno de los principales señalados.

La convocatoria del cucuteño fue una incertidumbre por cuenta de sus pocos minutos de juego con Minnesota United, además todo se agravó al conocerse su delicado estado de salud luego del encuentro frente a los 'galos'.

Ahora, un exjugador de la Selección Colombia y actual comentarista deportivo, habló sobre el estilo de la 'tricolor', el cual tiene como foco tener al '10' como líder. "Nos estamos yendo a una comparación odiosa, de James con Messi, perdón que les diga. Tu puedes jugar para un jugador cuando es Lionel Messi, claro que lo puedes hacer. Yo gané dos Copa Libertadores y jugábamos para un jugador que era Juan Román Riquelme, y nos matábamos y dábamos el alma por él, le dábamos la pelota y él hacia la diferencia. Yo no puedo matarme las pestañas y quebrarme las piernas para tirarle la pelota a un futbolista que no puede correr y no tiene con qué", sentenció de entrada Jorge 'El Patrón' Bermúdez, en charla con 'ESPN'.

Para el otrora defensor, el centrarse en James ha provocado un desorden en todo el once titular que pone Néstor Lorenzo en la cancha. "La realidad es que hoy el equipo cambió tanto y Colombia fue tan desconocida tácticamente que nos llenó de dudas, futbolistas desconocidos, sin esa entrega, el único bueno lo sacó a los 45 minutos, un técnico perdido y salió a la rueda de prensa a decir que estaba feliz por las presentaciones", agregó.



El bajó nivel ha trascendido a otros jugadores que en el pasado reciente eran brillantes y fichas claves para el circuito de juego. "Resulta que hay tantas dudas que uno ya duda de Lerma, de Muñoz, ya Mojica no nos sirve, con quién va jugar Dávinson", concluyó Bermúdez.