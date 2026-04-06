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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Dura crítica a James Rodríguez; “No puedo quebrarme las piernas, por alguien que no puede correr”

Dura crítica a James Rodríguez; “No puedo quebrarme las piernas, por alguien que no puede correr”

Luego de las derrotas contra Croacia y Francia, continúan surgiendo críticas sobre la Selección Colombia y enfocadas especialmente al rendimiento de James Rodríguez.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de abr, 2026
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James Rodríguez Selección Colombia
James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia - Foto:
AFP

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