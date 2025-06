Richard Ríos, a escuchar al técnico de Palmeiras: les envió un contundente mensaje

El técnico de Palmeiras de Brasil, Abel Ferreira, destacó la victoria 2-0 de su equipo frente a Al Ahly de Egipto este jueves en East Rutherford, cerca de Nueva York, en un partido del Grupo A del Mundial de Clubes, "que no fue tan bien jugado".

"No fue un partido tan bien jugado, pero el resultado es mucho mejor que el conseguido" en el estreno ante el Oporto de Portugal el domingo, dijo el portugués en la rueda de prensa posterior al encuentro en el Metlife Stadium.

Frente a los Dragões, el club de Sao Paulo tuvo numerosas ocasiones de anotar, pero falló en la puntería o el portero Cláudio Ramos defendió con solvencia su arco.

"Adversarios diferentes exigen estrategias diferentes. No creamos tantas oportunidades, pero en términos de fluidez jugamos mejor", agregó.

El centrodelantero Wessam Abou Ali, internacional palestino de los Diablos Rojos, abrió la cuenta con un gol en contra en el minuto 49, y el atacante argentino José Manuel López (59) amplió el marcador tras un contragolpe.

Tras la anotación de El Flaco, el choque se suspendió durante casi cincuenta minutos por alerta de tormenta eléctrica, un factor que Ferreira consideró benéfico para sus dirigidos.

"Ese tipo de pausas favorece a quien va ganando. Si estuviera del otro lado (el del Al Ahly), no me hubiera gustado. Pero en el fútbol todo es posible, y ya he visto remontadas en tres o cuatro minutos", afirmó.

Richard Ríos, jugador colombiano de Palmeiras, contra Porto, en partido del Mundial de Clubes 2025 AFP

El entrenador portugués, de 46 años, afirmó que trazó la estrategia para el cotejo contra los Diablos Rojos, el club más laureado de la Liga de Campeones de África con 12 títulos, pensando en el calor.

Antes de la suspensión, el juego se desarrollaba en un calor abrasador. La víspera, Ferreira explicó que el clima influye en sus planteamientos. Si hay mucho calor, por ejemplo, juega en bloques compactos para evitar que sus jugadores cubran grandes espacios y se desgasten.

"Es verdad que nosotros usamos eso (estrategias tácticas contra el calor). Mi función como entrenador es sorprender al rival", afirmó.

Con el triunfo en su segunda salida, el Verdão se acercó a octavos de final y se apoderó de la punta de la llave A con cuatro puntos, donde los Dragões perdieron 1-2 con el Inter Miami de Lionel Messi este jueves en Atlanta. Al Ahly tiene una unidad.

"Ahora tenemos que recuperarnos y pensar en el próximo juego, jugar para ganar. Primero tenemos que hacer bien las cosas, que es ganar, luego veremos lo demás", apuntó.