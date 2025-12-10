Asistencia de Richard Ríos en Benfica vs. Nápoles; se la dejó 'servida' a su compañero

Richard Ríos no para de romperla con el Benfica. El mediocampista hizo la asistencia para el segundo gol de su equipo en el partido contra el Nápoles por la sexta fecha de la fase de liga de la Champions League.

El antioqueño lanzó un centro a media altura, desde la banda derecha, que conectó su compañero Leandro Barreiro de taco, en complicidad con un defensor napolitano, que se coló en la portería defendida por el arquero Milinkovic-Savic.

Ríos, que había anotado el primer tanto de su club en el juego, completó de esta manera un gran partido en un duelo clave para las aspiraciones del cuadro lisboeta de clasificar, al menos, a la ronda previa a los octavos de final del torneo.

Con esta victoria parcial, el Benfica sumaría seis puntos en la tabla, con seis por jugar; por lo que de ganar todo lo que le resta; podría meterse entre los clasificados a la siguiente fase.



Vea la asistencia de Richard Ríos con el Benfica vs. Nápoles en Champions League:

ASISTENCIA DE RICHARD RÍOS Y DEFINICIÓN DE LUJO DE BARREIRO: así llegó el 2-0 de Benfica ante Napoli.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/zOygCd11u7 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 10, 2025