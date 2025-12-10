Sufre la Selección Colombia con Daniel Muñoz; el Crystal Palace confirmó una mala noticia

Las noticias que llegan desde Europa con respecto a Daniel Muñoz no son nada alentadoras. El lateral de la Selección Colombia deberá pasar por el quirófano, tal cual lo precisaron desde el Crystal Palace este miércoles. Recordemos que el antioqueño venía padeciendo dolencias menores en una de sus rodillas y por ello había tenido descanso en el partido contra Fulham de la Premier League.

Las novedades con respecto a la intervención quirúrgica de Muñoz la dio a conocer el propio entrenador de las 'águilas', Oliver Glasner, en rueda de prensa previo al compromiso que tendrán el jueves 11 de diciembre, en la Conference League, contra Shelbourne Football Club de la República de Irlanda.

Daniel Muñoz, jugador colombiano del Crystal Palace. Getty Images.

"Son malas noticias. Ambos se quedaron en casa - tanto Daniel Muñoz como Jean-Philippe Mateta - . Vamos a perder a Dani durante unas semanas, se someterá a cirugía; lo echaremos de menos", dijo de entrada Glasner en su intervención con los medios de comunicación al ser consultado por el estado de salud del exAtlético Nacional.



Eso sí, el timonel del Crystal Palace no proporcionó más detalles de cuándo será la cirugía de Daniel Muñoz ni tampoco el tiempo que estará de baja. El colombiano es una de las piezas claves en el elenco del sur de Londres; y al entender por el propio Glasner, sólo serían "unas semanas".

"Siempre cuando te sometes a una cirugía, nunca se sabe. Siempre somos cautelosos. No parece tan grave", terminó por indicar el entrenador austriaco de 51 años.