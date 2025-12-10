Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Sufre la Selección Colombia con Daniel Muñoz; el Crystal Palace confirmó una mala noticia

Sufre la Selección Colombia con Daniel Muñoz; el Crystal Palace confirmó una mala noticia

El lateral antioqueño es novedad de última hora en el Crystal Palace y las mismas no son nada alentadoras. ¡Entérese qué pasó con Daniel Muñoz!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 10 de dic, 2025
Comparta en:
Daniel Muñoz, jugador colombiano del Crystal Palace.
Daniel Muñoz, jugador colombiano del Crystal Palace.
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad