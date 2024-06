¿Roger Martínez le dijo que no a Nacional?: el cartagenero es pretendido por el 'verdolaga'

Atlético Nacional quiere estar en lo más alto en el segundo semestre del 2024 y para ello está tratando de armar una plantilla competitiva. Desde la dirigencia 'verdolaga' están haciendo los esfuerzos para contratar grandes figuras y una de las que ha llamado la atención en la interna es Roger Martínez quien en la actualidad milita en Racing de Argentina.

El equipo más ganador del fútbol colombiano quiere un delantero de 'quilates' para los retos venideros y por ello contactó al Martínez Tobinson e incluso le hizo una oferta formal. No obstante, desde la prensa en Argentina informan que el oriundo de Cartagena de Indias rechazó la misma.

¿Por qué Roger Martínez rechazó la oferta inicial para jugar en Nacional?

Así fue como el periodista Tomás Dávila contó en 'Sports Center', de 'Espn' que "llegó un ofrecimiento al jugador, no a Racing, a Roger Martínez, por parte de Atlético Nacional, de Medellín. La primera oferta fue rechazada por parte de Roger, están muy lejos en los números, realmente muy lejos, por lo que esta primera oferta fue rechazada. Veremos si el verde de Medellín vuelve a ofertar, del lado de la representación del jugador no enviaron ningún tipo de contraoferta. Siempre contando que por ahora no se comunicaron con Racing, primero tiene que acordar con el jugador, en caso de que sé, porque al igual tiene sondeos de otras ligas. Racing pide un dinero porque Roger tiene contrato hasta diciembre".

Roger Martínez celebrando su gol contra RB Bragantino. LUIS ROBAYO/AFP

Es bien conocido en territorio argentino que Roger Beyker solicitó a la 'Academia' su intención de marcharse del equipo en el actual mercado de transferencias, sabe que no será nada fácil ya que tiene contrato vigente hasta final del 2024. Además de Nacional, el cartagenero sería pretendido por Boca Juniors y clubes en la Major League Soccer, de Estados Unidos.

El exdelantero del América de México se encuentra actualmente en su periodo de vacaciones en su ciudad natal, Cartagena de Indias, compartiendo con sus familia y seres cercanos, a la espera de que si alguna contraoferta por parte de Nacional, o si finalmente decide continuar vestidos con los colores de la 'Academia' que es dirigido por Gustavo Costas.

Hasta el momento, Atlético Nacional ha logrado los refuerzos de Edwin Cardona, William Tesillo, David Ospina y Juan Manuel Zapata.