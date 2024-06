Alemania y su uniforme frente a Hungría que despertó burlas y críticas en las redes

Este miércoles 19 de junio, Alemania, anfitriona y una de las candidatas para llevarse la Eurocopa 2024, se enfrentó a Hungría con el fin de seguir por la buena racha en el inicio de la competencia luego de golear 5-1 a Escocia, en la primera fecha.

Sin embargo, en su segunda salida en el torneo un hecho generó comentarios en las redes sociales, que incluso despertaron el malestar de los amantes del balompié mundial.

Todo se trata de la indumentaria que vistieron los dirigidos por Julian Nagelsmann dado que lucieron una camiseta rosada con una mezcla de morado, dejando de lado su histórica 'casaca' blanca con líneas amarillas, rojas y negras.

"Honestamente, ese uniforme de Alemania no me gusta. No se siente muy alemán", "No, no me gusta el uniforme alterno de Alemania", "Si no es el peor uniforme alterno en la historia de Alemania, pega en el palo", fueron algunos de los comentarios que se leyeron en la red social de X.

Por el momento, Alemania, a falta del resultado final del partido contra Hungría y del duelo entre Escocia contra Suiza, sigue líder del grupo A.

Vea acá el uniforme de Alemania contra Hungría, por la segunda fecha de la Eurocopa 2024

Camiseta que utilizó Alemania vs Hungría, en la Eurocopa 2024. Foto: AFP

Todo Stuttgart vibró con el himno de Alemania: se viene el duelo entre los locales y Hungría.



📺Toda la UEFA #EURO2024 por #StarPlusLA | #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/LzHzJ1Mvic — SportsCenter (@SC_ESPN) June 19, 2024

Otra camisa que ha llamado la atención de la Selección de Alemania

Temporada 1994/1995

Camisa de Alemania en la temporada 1994/1995 Foto: AFP