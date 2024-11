Roger Martínez tocó la gloria con Racing, que tomaría radical decisión con él para 2025

Roger Martínez tocó la gloria con Racing. El delantero cartagenero marcó el gol con el que la 'academia' liquidó la contienda contra Cruzeiro en la final de la Copa Sudamericana y así levantó un trofeo internacional con el club que lo vio crecer en lo deportivo.

Pese a que el artillero de nuestro país le dio una gran alegría a los fanáticos del celeste de Avellaneda, el club del sur del continente tomaría una decisión radical en torno a su futuro y del cual están pendientes en todo el entorno de la escuadra. Roger Beyker también tiene los ojos puestos en el tema.

Y es por eso, que en Gol Caracol consultamos en Argentina de las últimas novedades con respecto a Martínez Tobinson y su porvenir en el equipo que es dirigido por Gustavo Costas s. Fue Ignacio Raposo, periodista de 'Racingmaníacos', el que reveló todos los detalles.

Roger Martínez marcó el gol del título de Racing en la Copa Sudamericana 2024. Rodrigo Valle/Getty Images

"Roger (Martínez) es un jugador muy querido, que a diferencia de 'Juanfer' (Quintero), es un futbolista que se ha criado en el predio de Tita, que sabe lo que es Racing y lo que es crecer en Racing, y por eso, se celebró tanto el gol (contra Cruzeiro) que dio el pie a la locura y felicidad de los hinchas. En el caso de él, la situación es distinta ya que es jugador que se le vence el contrato, finalizará en diciembre, y a priori, la información es que no va a continuar; veremos si eso se termina confirmando en las próximas semanas", precisó Raposo para este portal.

Además de Rogery Juan Fernando Quintero , el otro 'cafetero' que se consagró en la Copa Sudamericana 2024 fue Johan Carbonero . El extremo de 25 años no tuvo el mejor de los rendimientos en los últimos meses y por ello su futuro deportivo en Racing es toda una incógnita. Dejó dudas en los recientes partidos.

"La situación de Johan Carbonero es distinta a la estima que tiene el hincha de Racing para Quintero y Roger (Martínez) porque en los últimos meses su rendimiento no ha sido el mejor. Ha sabido mostrar un alto rendimiento con la camiseta de la 'academia', pero en este último periodo no ha sido así; el colombiano no ha tenido buenas actuaciones, y de hecho, ha quedado un poco relegado en la consideración del técnico Gustavo Costas y en ese sentido es una incógnita. Tiene contrato con Racing, es obviamente parte importante del plantel, pero su último rendimiento ha dejado dudas tanto en el hincha como en el cuerpo técnico", terminó por revelar Raposo.

Así las cosas, se espera que con el pasar de los días se conozcan más detalles de si Roger Martínez y Johan Carbonero seguirán luciendo o no los colores de Racing, que para el 2025 disputará torneos importantes como es el caso de la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana.

De otro lado, el calendario indica que el próximo compromiso de Racing será este sábado 30 de noviembre frente a Rosario Central, a partir de las 5:30 de la tarde, en horario de Colombia, en el Gigante de Arroyito, la casa de los 'canallas'.