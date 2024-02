Sebastián Pérez: “En Portugal hay mucha calidad, tengo el sueño de volver a Selección Colombia”

Sebastián Pérez está afianzado en Portugal desde hace cuatro temporadas defendiendo la camiseta del Boavista. De hecho, el mediocampista colombiano ha sido capitán del equipo y es pieza clave en el cuadro europeo.

Por eso, en Gol Caracol hablamos con el experimentado jugador antioqueño, quien contó un poco más de su presente en suelo luso, la madurez que ha adquirido y de lo que piensa para el futuro.

Eso sí, Sebastián Pérez tiene el “sueño” de volver a vestirse con la camiseta de la Selección Colombia, sabiendo que ha hecho parte de Eliminatorias Sudamericanas y hasta Copa América.

¿Qué tal se siente con su presente en Portugal?

“Bueno, un presente muy positivo en lo personal con muchos partidos jugados, intentando mantener un buen nivel que no es fácil en una temporada tan larga como la europea, pero creo que con un buen presente y una forma física al 100 por ciento”

¿Es una liga competitiva?

“Cuando se habla de Portugal se limita mucho a lo que es Porto, Benfica, Sporting Lisboa, suele pasar donde se enfocan en 4 o 5 equipos, pero si hay alguien que sigue la liga de Portugal, ve que hay buena calidad, jugadores interesantes, equipos muy buenos, intensidad en todos los partidos. Es un fútbol bueno de ver, creo que lo he disfrutado desde que estoy acá, las personas que no tienen la posibilidad de verlo mucho los invito que lo disfruten, es bonito y vistoso”

¿Qué ha mejorado Sebastián Pérez en Europa?

“Yo pienso que madurez, continuidad uno como jugador con el pasar de los partidos y la experiencia que uno va teniendo tras jugar partidos y torneos importantes, hacen que hagan que tu juego sea más maduro en cierta edad. Puedo decir que jugando y me veo diferente a lo que era hace seis u ocho años, donde era más vertiginoso, pensaba menos. Ahora tengo más cabeza fría en los partidos y en los momentos clave, donde los jugadores de experiencia deben aparecer”.

Sebastián Pérez con el Boavista - Foto: Getty Images

¿Cómo le va yendo al ataque?

“Aquí también he tenido la oportunidad de jugar de mixto, de hacer algunos goles en Boavista, es cuestión de leer el juego en qué momento me puedo soltar al ataque o participar en una jugada ofensiva. Cuando estoy a lo defensivo me dan ganas o deseos de ir un poco más al frente, pero es la madurez que hablaba de saber interpretar”.

¿Aún quedan sueños por cumplir en el fútbol?

“Muchas cosas, muchos sueños todavía tengo 30 años y tengo mucho fútbol para dar, estoy en un estado físico muy bueno, el jugador profesional es más consciente de su alimentación para jugar por más edad. Quiero seguir jugando en Europa, compitiendo en un gran nivel, la Selección Colombia mientras sea un jugador activo es un sueño, estará ese pensamiento de vestir la camiseta, es un orgullo y una motivación, pero intento vivir el día a día, con un buen presente el futuro será mejor”

Usted ya conoce a Néstor Lorenzo, ¿qué opina de él?

“Sí, ya tuve al profe Néstor Lorenzo de asistente del 'profe' José Néstor Pékerman Dejó muchas enseñanzas, buenos recuerdos, gran persona y gran entrenador y deseándole lo mejor en esta etapa”.

Sebastián Pérez con la Selección Colombia - Foto: Getty Images

¿Está pendiente siempre a la Selección Colombia?

“Sí claro, sigo a la Selección Colombia siempre, a mis compañeros dándole buena energía, tenemos una gran Selección, con jugadores con un nivel increíble y esperemos ojalá que sigamos por ese camino para darle muchas alegrías al país”.

¿Dónde jugará la próxima temporada?

“No sé, vamos a ver, respeto mucho el club en el que estoy, vivo muy agradecido con Boavista por abrirme las puertas de Europa, son cuatro temporadas acá, espero dar lo mejor hasta el final de temporada. Ya lo que el futuro traiga lo tomaremos de la mejor manera, sea donde sea, bienvenido, lo más importante es estar preparado”.