Sebastián Villa y una insólita expulsión con Rivadavia: dos tarjetas amarillas en 57 segundos

Este domingo, en la Liga de Argentina, Independiente Rivadavia y Godoy Cruz no se sacaron ventajas y sellaron un empate sin goles por la fecha 12. Sin embargo, el partido se tornó con los ánimos elevados sobre todo en el final. El colombiano Sebastián Villa se fue expulsado al recibir dos cartulinas amarillas en apenas 57 segundos.

Cuando el reloj marcaba 95:55, Villa fue amonestado por un fuerte reclamo y cruce con el juez central Facundo Tello luego de una falta sancionada a favor de Godoy Cruz.

El juego continuó y al 96:52, al colombiano le jalaron la camiseta en pleno contrataque. Lucas Arce recibió la cartulina amarilla en la visita, pero Villa también por su furiosa reacción, tras la falta. Tello le aplicó el semáforo y lo mandó a las duchas cuando practicamente el empate estaba sentenciado.