JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Gol Caracol  / Batacazo en la Copa de Francia: PSG quedó eliminado, tras perder 0-1 con París FC

Batacazo en la Copa de Francia: PSG quedó eliminado, tras perder 0-1 con París FC

Con un solitario gol de Jonathan Ikoné, París FC sorprendió al PSG y dio el golpe más fuerte de los últimos años en el fútbol francés. ¡Apenas van en la ronda de 32 equipos!

Por: EFE
Actualizado: 12 de ene, 2026
Jugadores del París FC celebrando su triunfo sobre el PSG.
Jugadores del París FC celebrando su triunfo sobre el PSG.
AFP.

