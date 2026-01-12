Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo anotó su gol 959, pero Al Nassr perdió 3-1 con Al Hilal, en Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo anotó su gol 959, pero Al Nassr perdió 3-1 con Al Hilal, en Arabia Saudita

El astro portugués Cristiano Ronaldo se sigue acercando a los 1.000 goles, sin embargo, Al Nassr sufrió una dura derrota que lo aleja de la cima del fútbol saudí.

Por: EFE
Actualizado: 12 de ene, 2026
Comparta en:
Cristiano Ronaldo, delantero de Al Nassr.
Cristiano Ronaldo, delantero de Al Nassr.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad