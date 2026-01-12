Confirman conversaciones entre Rivadavia y River Plate por el fichaje de Sebastián Villa

La novela del mercado de fichajes en el fútbol argentino tiene como portada principal al delantero colombiano Sebastián Villa. La prensa ha mantenido los rumores sobre su posible llegada a River Plate, sin embargo, una voz oficial de Independiente Rivadavia confirmó que sí hay conversaciones por su posible transferencia.

Se trata de Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, quien reveló importantes detelles. "Estuvimos en conversaciones con el presidente de River. Quedó en darme una devolución después de que le pasé un valor del jugador y no volvió a llamar. Lo estarán evaluando", remarcó en charla con 'Fox Sports'.

Vila fue muy sincero sobre la actualidad del extremo, puesto que reveló que tiene un acuerdo para buscarle un nuevo destino fuera del club mendocino. "Sebastián cumplió en Independiente. Él asumió un compromiso y se lo voy a cumplir. En junio del año pasado tuvo una oferta importante para irse de Independiente y se quedó. Puso como condición solamente ser capitán del equipo y la verdad fue la mejor decisión que tomamos. Fue un líder tan positivo para el grupo. Pero con el compromiso que a fin de año iba a buscar otros horizontes y eso es lo que estamos trabajando, que salga de Independiente", agregó el directivo.

En ese mismo orden de ideas, Vila explicó porque Villa no se ha presentado a los entrenamientos de 'La Lepra', poniendole punto final a los rumores que apuntaban a un mecanismo de presión por parte del atacante. "Está en Medellín. Está haciendo su pretemporada solo en Medellín, preparándose para su próximo destino que veremos cuál es. Preferimos que se quede ahí porque estar acá en Argentina implicaba mucho asedio, mucho nerviosismo. No iba a poder hacer pretemporada normal con sus compañeros. Tampoco es bueno vivir este momento de nerviosismo, mejor que esté alejado", concluyó.



De esta manera, se espera que el futuro de Villa se defina en los próximosm días, eso sí, no quiere decir que su nuevo club sea River Plate, puesto que no han respondido a los requerimientos de Rivadavia.