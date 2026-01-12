Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Más Deportes Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Más Deportes  / Christian González ingresó a protocolo de conmoción cerebral en la NFL: vea el video

Christian González ingresó a protocolo de conmoción cerebral en la NFL: vea el video

El esquinero de los New England Patriots, Christian González, sufrió un fuerte golpe en la cabeza en el partido del domingo contra Los Angeles Chargers.

Por: EFE
Actualizado: 12 de ene, 2026
Comparta en:
Christian González, colombiano de los New England Patriots.
Christian González, colombiano de los New England Patriots.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad