El técnico de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, reveló los detalles secretos e inéditos del 'xeneize' campeón de la Copa Sudamericana 2026 —título en el que brillaron los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa, tras vencer 2-0 a Atlético Mineiro en el Metropolitano de Barranquilla—, destacando especialmente la buena relación que mantiene con el presidente del club y excompañero, Juan Román Riquelme.

"Es el presidente, creo que cuando a alguien o el entorno lo llama presidente es porque se gana el respeto. Tengo que tener ese respeto", explicó en primer lugar el 'Vasco' en declaraciones a 'TyC Sports'.

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Hay que precisar que Román y Arruabarrena coincidieron como futbolistas en el conjunto 'azul y oro' entre 1997 y el 2000, etapa en la que levantaron varios títulos locales e internacionales. Más adelante se reencontraron en el Villarreal de España, entre 2003 y 2007, donde hicieron historia al alcanzar las semifinales de la Champions League en la temporada 2005-06.

Boca Juniors campeón Copa Sudamericana 2026 AFP

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Sobre esto último, el timonel reconoció que esos años compartidos junto a Riquelme fortalecieron el vínculo: "Después podemos charlar, discutir, me pone contento que podamos haber cumplido los objetivos", indicó.



Y pese a sumar la Copa Sudamericana al título de la tabla anual conseguido hace pocos días, Arruabarrena advirtió a Montero, Villa y compañía que no pueden bajar la guardia, sosteniendo la misma autocrítica: "Esto de haber conseguido los resultados no nos tiene que tapar cosas que podemos mejorar, yo como entrenador, él como presidente, pero me ha cumplido en todo".

En su segunda etapa al frente de Boca Juniors, iniciada en julio de este 2026, el 'Vasco' Arruabarrena suma 20 triunfos, 7 empates y solo 2 caídas, números que respaldan sus dos vueltas olímpicas en un tiempo de quince días.

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Lo que sigue para el 'xeneize'

Tras ganar la Copa Sudamericana 2026 y la tabla anual, Boca Juniors cierra el año enfocándose en el tramo final de la Liga Profesional Argentina y el Trofeo de Campeones para intentar sumar otro título. Además, el campeonato continental le da el pase directo a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores y el derecho a jugar la Recopa Sudamericana.

