El delantero del Barcelona, Lamine Yamal, no viajará a Azerbaiyán para enfrentarse este miércoles al Sabah en la Champions League por unas "molestias leves en el tobillo derecho", según ha informado este lunes el club catalán.

El '10' azulgrana no disputará por precaución el duelo de Champions en Bakú, pero estará disponible para el encuentro de LaLiga que el Barça disputará el próximo domingo en Riazor, ante el Deportivo de La Coruña (10:15 de la mañana, en horario de Colombia).

Publicidad

Lamine Yamal completó este domingo los noventa minutos contra el Villarreal en el choque liguero del Spotify Camp Nou, pero acabó con molestias en el tobillo. Un problema físico menor que no le hubiese impedido disputar el siguiente partido de Liga de Campeones.

Publicidad

Sin embargo, el duelo ante el Sabah es el desplazamiento más largo del equipo de Hansi Flick en toda la temporada: más de cinco horas de avión para completar los 3.959 km que separan Bakú de Barcelona, lo que obligará a la expedición 'azulgrana' a viajar este lunes al mediodía y aterrizar el jueves de madrugada.



Lamine Yamal será baja en Barcelona para juego de Champions League. Foto: AFP

Muchas horas de vuelo sin la recuperación adecuada, muy poco descanso y un nuevo partido oficial en menos de 72 horas no parecen las condiciones más idóneas para preservar la salud de la estrella 'azulgrana'.

Publicidad

Además, la entidad del rival, un debutante en Champions que solo ha ganado uno de los cuatro partidos que ha disputado -ante el Slavia de Praga en casa-, invita a pensar que se trata del choque propicio para que Lamine Yamal se tome un descanso.

El internacional español ya descansó ante la República Checa, en la penúltima jornada de la Liga de las Naciones por una contusión en la rodilla derecha. Y el duelo de Champions en Azerbaiyán será el segundo partido que se pierde esta temporada.

Publicidad

Ante el Sabah, la baja del delantero catalán se suma a las del lateral Xavi Espart, el centrocampista Rodrigo Hernández 'Rodri' y el delantero Roony Bardghji, lesionado de larga duración, mientras que el central Andreas Christensen es duda por unas molestias musculares.