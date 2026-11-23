Pese a atravesar uno de los momentos más difíciles de la temporada por cuenta de una distensión en el ligamento colateral interno de la rodilla izquierda, Gustavo Puerta demostró su compromiso con Olympiacos. El volante colombiano reapareció públicamente en el estadio Georgios Karaiskakis apoyado en muletas para presenciar el juego que su equipo venció 6-2 al Iraklis FC, correspondiente a la undécima jornada de la Superliga de Grecia.

La imagen del futbolista vallecaucano, de 23 años, llegando al escenario deportivo no tardó en llamar la atención de la prensa helena y pronto se hizo tendencia en las redes sociales, debido a que se trata de su primera aparición oficial tras la lesión que sufrió en el duelo de preparación que la Selección Colombia enfrentó a Chile, en Santiago, el pasado 17 de noviembre y que concluyó con marcador de 0-0.

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Pero sin duda que uno de los momentos más comentados de la jornada ocurrió en la zona de túneles y palcos, donde quedó registrado ese instante de Puerta caminando en muletas y el abrazo con Kostas Karapapas, vicepresidente y director general del club. El dirigente griego se acercó personalmente a saludar al exjugador de Racing de Santander en un gesto que evidenció el respaldo de la dirigencia durante su recuperación.

Gustavo Puerta, mediocampista colombiano AFP

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Aunque el cuerpo médico del Olympiacos mantiene total reserva sobre los plazos exactos de su regreso a las canchas, ver a Gustavo Puerta cerca del grupo y alentando desde la tribuna refleja su compromiso en un tramo exigente de la campaña en el fútbol europeo.



Esta escena fue bien recibida en el entorno del conjunto de El Pireo, que confía en sumar de nuevo al exjugador del Bayer Leverkusen y el Hull City una vez supere su proceso de recuperación.

Mientras tanto, el mediocampista continúa con su terapia física en Atenas, atento a un Olympiacos que pelea en la parte alta de la liga junto al Panathinaikos. El club donde milita Puerta actualmente es segundo del campeonato griego con 26 puntos en once jornadas disputadas.