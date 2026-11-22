Horas antes, el colombiano Jaminton Campaz marcó un gol y dio una asistencia en el triunfo 3-1 de Rosario Central ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, una victoria que también clasificó a los Canallas a los cuartos de final del Clausura del fútbol argentino.

Campaz (6’) abrió la cuenta para la victoria de los rosarinos y dio la asistencia para el segundo tanto que anotó Fausto Copetti (8’). Figura de la clasificación, el cafetero inició la jugada que generó el tercer tanto, anotado por Lautaro Carrera (40’, en contra).

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Con el encuentro ya sentenciado, Facundo Lencioni (90’) anotó el tanto del honor para el Lobo mendocino.

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De este modo, el equipo azul y amarillo ingresa en la etapa de los ocho mejores, en la que se enfrentará con Barracas Central, que eliminó a Defensa y Justicia (1-0).



"Salimos a buscar el partido, ganamos y dimos un paso más. Ahora empezó otro torneo, con equipos importantes", dijo Capaz.

Se vienen "los mata-mata y cualquier equipo te puede liquidar", agregó.

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Ya clasificado a la próxima Copa Libertadores 2027 como uno de los mejores tres equipos de la temporada, Rosario Central busca sumar un nuevo título, luego de conquistar la Tabla Anual 2025 y la Supercopa Internacional 2025.

Además de Rosario Central-Barracas también está definido el cruce de cuartos entre Vélez Sarsfield e Independiente.

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River Plate aseguró su 'tiquete' a los cuartos

River Plate clasificó a los cuartos de final del torneo Clausura del fútbol argentino tras vencer 3-1 a Lanús este domingo, en un reñido partido que se definió a favor de los Millonarios sobre el final gracias a una inmensa actuación del mundialista Thiago Almada.

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Con más de 80.000 almas que colmaban el estadio Monumental de Buenos Aires, el local River se aventajó a los 14 minutos con un gol de penal del internacional argentino Almada.

Pero pasada la media hora, el mediocampista Ramiro Cabrera empató el encuentro, tras conectar un buscapié con la red rival.

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A los 68 minutos el mediocampista Tobías Andrada volvía a poner a River arriba en el marcador tras encontrar un rebote de un quirúrgico tiro libre de Almada, que rebotó en el ángulo derecho del arco.

"Dije 'mirá si me queda el rebote' y fue así: le pegué, vi que el arquero estaba en el piso y ni siquiera vi que entró", comentó sobre el gol Andrada, en diálogo con la prensa tras el partido.

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Pero el que desahogó al monumental fue Almada al anotar el 3-1 definitivo a los 88 minutos, de una jugada que nació de un quite a Lanús en el área de River.

Estoy "contento que pudimos ganar, sabía que no estaba teniendo un buen nivel, tuve unos días difíciles", dijo Almada a la prensa, en referencia a críticas recibidas en semanas previas por su rendimiento irregular.

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"Me ayudó muchísimo el apoyo de (Lionel) Scaloni, de estar en la selección", recordó Almada que disputó dos amistosos con Argentina a principio de noviembre.

El triunfo le da oxigeno a un equipo Millonario que transita una temporada irregular, un día después de que su archirrival Boca Juniors se coronara campeón de la Copa Sudamericana. El Xeneize venció por 2-0 al brasileño Atlético Mineiro para sumar su tercera corona en el torneo continental.

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Tras un parejo encuentro, ahora River espera por el ganador entre Instituto de Córdoba y Huracán para conocer a su rival en los cuartos de final.