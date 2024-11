Sevilla y Rayo Vallecano vuelven a la competición en el Ramón Sánchez Pizjuán, en un partido de necesidades comunes que ambos afrontan con la idea de puntuar para abandonar la zona fronteriza con los puestos de peligro y poder mirar hacía arriba en busca de objetivos más ambiciosos. James Rodríguez está sano, no llegó lesionado o con molestias y sería convocado por el técnico Íñigo Pérez.

Llegan los de Xavi García Pimienta ante los suyos después de encadenar dos derrotas consecutivas sin ver portería ante la Real Sociedad y el Leganés y lo hacen ante un rival que viene de perder en Vallecas ante Las Palmas por un contundente 1-3 que rebajó las aspiraciones de los madrileños.

Sevilla vs Rayo Vallecano EN VIVO, hora y dónde ver el partido de James Rodríguez

Fecha: domingo 24 de noviembre de 2024

Hora: 10:15 a.m. (hora colombiana9

Estadio: Ramón Sanchez-Pizjuán

Transmisión: Disney Plus / ESPN

Aunque no se espera que James Rodríguez sea titular, ante la poca confianza que hay en él por parte del técnico Íñigo Pérez, se espera que tenga su oportunidad en el segundo tiempo, arrancando como suplente y siendo alternativa en este duro duelo que tendrá la ‘franja roja’.

James Rodríguez con el Rayo Vallecano - Foto: Quality Sport Images/Getty Images

Publicidad

El Sevilla es sabedor de la trascendencia de los puntos para evitar entrar en zona de nervios y, para ello, su técnico ha incidido durante el parón en la importancia de la intensidad y en la concentración para evitar los despistes defensivos que le han costado, entre otros factores, su dos últimas derrotas.

Recupera García Pimienta para el eje de su zaga al francés Loïc Badé tras su ausencia en las dos últimas derrotas sevillistas y el galo podría formar pareja de centrales, por la importante lesión muscular de su compatriota Tanguy Nianzou en el tramo final de la semana, con el canterano Kike Salas.

Publicidad

La ausencia por sanción de Lucien Agoumé obligará a Pimienta a subir al serbio Nemanj Gudelj al centro del campo, en el que podría estar escoltado por el belga Sambi Lokonga y el suizo Djibril Sow por detrás de Dodi Lukebakio, Peque e Isaac Romero, con opciones en la izquierda para Kelechi Iheanacho.

En todo caso, el Sevilla es consciente de la importancia de los tres puntos en un duelo ante un equipo de 'su' Liga con el que la clave será encarrilar y asumir el control de juego para que no surjan de nuevo los nervios de mirar hacia la zona de peligro, de la que se encuentra a cinco puntos.

James Rodríguez, mediocampista colombiano del Rayo Vallecano, en partido de La Liga de España Getty Images

Enfrente está el Rayo, que llega a la cita dispuesto a pescar en las aguas revueltas del Sevilla para impulsarse en la clasificación y acercarse a los puestos europeos. Para ello deberá mejorar la imagen dada ante Las Palmas, cuando se vio superado en todos los aspectos por el conjunto canario.

Para este partido, Iñigo Pérez recupera tras sanción al central ghanés Abdul Mumin y al centrocampista Unai López. Ambos podrías volver al once del que se caerían Aridane Hernández y Gerard Gumbau.

Publicidad

La principal duda reside en la punta de ataque ya que lo más probable es que Sergio Camello siga como titular aunque no se descarta que Randy Nteka pueda tener su oportunidad por delante de Raúl de Tomás, que permanece aún inédito en Liga.

La buena noticia para Iñigo Pérez es que ya se encuentra disponible el uruguayo Luis Alfonso 'Pacha' Espino, recuperado de una fractura de peroné en la pierna izquierda.