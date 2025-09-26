Síguenos en::
Tendencias:
OSO ONCE CALDAS
JHON DURÁN HOY
LIO APUESTAS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Sin Jhon Durán por misteriosa lesión; Fenerbahce tomaría una decisión radical

Sin Jhon Durán por misteriosa lesión; Fenerbahce tomaría una decisión radical

El cuadro turco ya tendría los ojos puestos en la próxima ventana de transferencias, donde ya tendrían planeado importante movimiento. ¿Y Jhon Durán?

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 26 de sept, 2025
Comparta en:
Jhon Jáder Durán entró vs. Benfica y hubo agarrón Fenerbhce.jpg
Jhon Jáder Durán entró y hubo incidentes en el banco de suplentes.
Foto: Fenerbahce.

Publicidad

Publicidad

Publicidad