Sin Jhon Durán por misteriosa lesión; Fenerbahce tomaría una decisión radical

En Turquía no hay día en el que no se hable de Jhon Jáder Durán y su actualidad con el Fenerbahce; club que lo fichó a mitad de año para el inicio de la nueva temporada, buscando encontrar en el colombiano el goleador letal para ese último cuarto de cancha.

No obstante, por termas físicos el joven atacante paisa se ha visto permeado e impedido de mostrar todo su potencial con los de Estambul. Es más, Durán actualmente se encuentra lesionado y a la espera de evolución en lo que respecta a su recuperación, por lo que todavía es indefinida la fecha exacta en la que regrese a los terrenos de juego.

Y justamente por esta y otras razones más, de las altas expectativas que tenían puestas en el colombiano ahora todo es duda sobre su nivel y rendimiento que pueda llegar a tener con Fenerbahce; mismo motivo por el que tomarían trascendental decisión en el cuadro turco de cara al próximo mercado de fichajes.

“A menos que haya una explosión increíble en Jhon Durán, puedo predecir que el Fenerbahce fichará a un delantero centro en enero”, fueron las palabras del reconocido periodista Yağız Sabuncuoğlu, quien ya prevé una ventana de transferencias movidas para el equipo de Estambul.

De llegar a ser esto cierto, Jhon Jáder tendría competencia directa por la posición que deberá luchar para ganarse la titularidad con goles y lúcidas actuaciones, así como lo hizo en su momento cuando vestía los colores del Aston Villa.

Es más, no hace más de dos años el antioqueño llegó a ser considerado como el mejor suplente de todo el fútbol mundial, pues sus números con los 'villanos' eran demasiado buenos, con el valor agregado que sus estadísticas parten de la idea que casi siempre iniciaba en el banquillo.