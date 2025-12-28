Giovanny Urshela fue víctima de robo en Barranquilla; se habla de millonarias pérdidas

Hace un par de horas, el beisbolista colombiano Giovanny Urshela Salcedo hizo importante anunció en redes sociales, revelando que fue víctima de robo; siendo millonarias las pérdidas de dicho asalto.

Sin embargo, por fortuna el deportista ‘cafetero’ no sufrió ningún ataque, ni tampoco su familia. Por el contrario, el hurto ocurrió cuando no se encontraban dentro de la vivienda, a la que los ladrones ingresaron para cometer el delito.

Y para ampliar un poco más el detalle, el mismo Urshela habló de lo sucedido a través de su cuenta de Instagram, donde dio parte de tranquilidad por su estado de salud, pero dejó un reflexivo mensaje por lo complejo de la situación.

Mensaje de Gio Urshela a través de su cuenta de Instagram. Foto: Instagram de @Urshela10.

“El turno fue para mí hoy (domingo) en la ciudad de Barranquilla, donde la delincuencia tocó mi casa. Afortunadamente, por un lado estábamos afuera de la casa, cuando delincuentes se aprovecharon para entrar e ir directamente al cuarto donde duermo con mi esposa e hija para llevarse joyas y objetos de valor”, indicó de entrada el beisbolista de Athletics, en la MLB.



Y es que, así como lo revela Urshela, aunque lo más importante es estar con bien, las pérdidas serían millonarias: “Sumado todo es una alta cantidad monetaria, que en realidad es lo de menos y que dentro de todo lo malo fue así y no de otra forma; lo material se recupera y aprovecho para decirles que siempre estén pendiente de todo y de cada persona que los rodea, que el más cercano es el que puede estar haciéndote daño”.

Publicidad

Por último, y como mensaje alentador, el beisbolista afirmó que se están realizando las respectivas gestiones para poder esclarecer lo sucedido y poder recuperar las pertenencias: “ya estamos trabajando para la recuperación de lo robado”.

Ahora, habrá que esperar para ver cómo se desarrolla esta difícil situación, en la que el deportista colombiano se vio afectado de mala manera, dejando pérdidas de varipos objetos de mucho valor, que espera poder recuperar con la intervención e investigación policial.