Gol Caracol  / Más Deportes  / Giovanny Urshela fue víctima de robo en Barranquilla; se habla de millonarias pérdidas

El reconocido beisbolista colombiano sufrió un robo, este domingo, en la ciudad de Barranquilla. Todo sucedió en su casa, donde los delincuentes escaparon con varias de sus pertenencias.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 28 de dic, 2025
Gio Urshela, reconocido beisbolista colombiano.
Gio Urshela, reconocido beisbolista colombiano.
Foto: AFP.

