Nuevo clasificado en la Copa África; selección aseguró su pase a octavos de final

Argelia, liderada de nuevo por Riyad Mahrez, se clasificó a los octavos de final de la Copa de África de Naciones (CAN) al ganar 1-0 a Burkina Faso en la segunda jornada de la fase de grupos, este domingo, en el que la campeona Costa de Marfil igualó 1-1 con Camerún.

Mahrez firmó en el minuto 23, de penal, el único tanto del partido de Argelia, que se jugó en el estadio Moulay Hassan de Rabat.

Con tres goles en dos partidos, el jugador del Al Ahli saudita y ex del Manchester City encabeza la tabla de máximos anotadores del torneo.

Los argelinos, que en el Mundial 2026 serán los primeros rivales de Argentina, consiguen así su primera clasificación a octavos de la CAN desde 2019, año en el que fueron campeones.



En las ediciones de 2021 y 2023, los Zorros del Desierto habían sido una de las grandes decepciones al quedar apeados en la fase de grupos.

En ese mismo grupo E, Burkina Faso queda igualada a 3 puntos con Sudán, que ganó este domingo 1-0 a Guinea Ecuatorial (colista, sin puntuar).

Burkineses y sudaneses se enfrentan entre sí en un pulso crucial, el miércoles en la tercera jornada.



- Batalla en tablas -

El otro punto caliente del día estaba en Marrakech, donde Costa de Marfil, defensora del título, se medía a otro clásico del fútbol africano, Camerún. El resultado final fue un empate 1-1.

Fueron los Elefantes marfileños los primeros en marcar, con un certero disparo de Amad Diallo (51'), jugador del Manchester United.

Los Leones Indomables no tardaron en reaccionar y Junior Tchamadeu superó por alto a Yahia Fofana, el arquero marfileño, para establecer en el 56 el 1-1 definitivo.

No hubo más goles en este partido de ritmo intenso y donde hubo tres disparos al larguero.

Con 4 puntos cada uno al frente del grupo F, esos dos "hermanos enemigos" del fútbol africano están en una situación favorable de cara a buscar la clasificación a octavos en la última jornada.

⚽🇩🇿 FINAL! ARGELIA LE GANÓ A BURKINA FASO Y SE CLASIFICA A OCTAVOS DE FINAL EN LA COPA AFRICANA!



Con gol de penal de Mahrez, se impusieron por 1 a 0 y suman 6 de 6 en dos partidos. pic.twitter.com/EplWmxQyh0 — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) December 28, 2025

- Triunfo histórico de Mozambique -

Costa de Marfil se medirá allí a Gabón, colista sin puntuar, mientras que Camerún jugará contra Mozambique (3º, 3 puntos), que este domingo logró un éxito histórico: su primer triunfo en una Copa de África, al superar 3-2 a los gaboneses en Agadir.

El balance de las Mambas desde su debut en la competición en 1968 era hasta ahora de 12 derrotas, 4 empates y 0 victorias.

Los goles de Faisal Bangal (37'), Geny Catamo (41', de penal) y Diogo Calila (52') aseguraron la victoria, mientras que Pierre-Emerick Aubameyang (45+5') y Alex Moussounda (76') marcaron para Gabón.

