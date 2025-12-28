Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Nuevo clasificado en la Copa África; selección aseguró su pase a octavos de final

Nuevo clasificado en la Copa África; selección aseguró su pase a octavos de final

Equipo dio salto en el certamen africano, tras conseguir importante triunfo que le dio el pase a los octavos de final, donde ya hay varios clasificados esperando por rival.

Por: AFP
Actualizado: 28 de dic, 2025
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Jugadores de Argelia, festejando triunfo que los clasificó a octavos de final en la Copa de África.
Jugadores de Argelia, festejando triunfo que los clasificó a octavos de final en la Copa de África.
Foto: AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad