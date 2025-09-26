Síguenos en::
Gol Caracol  / En Barcelona sonríen por grata noticia, de cara a la Champions League; PSG se lamenta

En Barcelona sonríen por grata noticia, de cara a la Champions League; PSG se lamenta

El PSG informó este viernes que uno de sus mejores jugadores se lesionó y será baja por algunas semanas; no podrá jugar el próximo partido de Champions League. ¿Quién es?

Por: EFE
Actualizado: 26 de sept, 2025
Jugadores del PSG celebrando un gol
Foto: AFP

