En Barcelona sonríen por grata noticia, de cara a la Champions League; PSG se lamenta

Marquinhos, el capitán del Paris Saint-Germain, será baja durante varias semanas por una lesión en el cuádriceps izquierdo y no podrá jugar el choque de Liga de Campeones contra el Fútbol Club Barcelona el próximo miércoles.

Así lo informó el club parisino este viernes en su último parte médico, en el que también indicó que João Neves, Désiré Doué y Ousmane Dembélé continúan con sus respectivos procesos de recuperación.

Marquinhos, de 31 años, no se entrenó este viernes con el resto de la plantilla y deberá "permanecer en tratamiento durante las próximas semanas".

Marquinhos, capitán del PSG Foto: AFP

De acuerdo a esas informaciones, el defensa brasileño se perderá, para empezar, el partido de Ligue 1 que enfrentará al PSG y al Auxerre este sábado y tampoco podrá estar presente en la siguiente gran cita del club parisino, la visita a Barcelona del martes.