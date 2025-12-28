Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Luis Javier Suárez no hay quien lo pare en Portugal; triplete, victoria y feliz fin de año

A Luis Javier Suárez no hay quien lo pare en Portugal; triplete, victoria y feliz fin de año

El delantero colombiano, quien fue figura este domingo con Sporting Lisboa; anotó un triplete en la victoria 4-0 frente a Río Ave, por el último juego de este 2025.

Por: EFE
Actualizado: 28 de dic, 2025
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra un gol con Sporting Lisboa, en la Liga de Portugal
Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra un gol con Sporting Lisboa, en la Liga de Portugal
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad