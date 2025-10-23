Sorpresiva decisión con Jhon Durán en el Fenerbahçe antes del partido contra Stuttgart

En el estadio Sukru Saracoglu, Fenerbahçe recibirá al Stuttgart por la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Europa League. Minutos antes anunciaron el once titular y sorprendieron con la inclusión del colombiano Jhon Durán, quien lleva casi dos meses sin jugar por una lesión, de la cual no han entregado mayores detalles. El exAston Villa tendrá que esperar su oportunidad desde el banquillo.

El once titular de los turcos para enfrentar a los alemanes está conformado por Ederson Moraes en el arco; en defensa, Milan Škriniar, Jayden Oosterwolde y Brown Afriyie. En el mediocampo aparecen Nélson Semedo, İsmail Yüksek y Edson Álvarez; mientras que en la zona ofensiva estarán Marco Asensio, Nene Dorgeles, Kerem Aktürkoğlu y Youssef En-Nesyri. En el banco de suplentes se encuentran Altay Eğribayat, Tarık Çamdal, Çağlar Söyüncü, Yiğit Arslan, Mert Hakan Yandaş, Fred Rodrigues, Sebastian Szymański, Oğuz Kağan Güçtekin, Anderson Talisca y Jhon Duran.

De esta manera, Durán reaparece casi después de dos meses de ausencia. El último encuentro fue el pasado 27 de agosto cuando perdieron 1-0 con el Benfica en la previa de Champions League. El delantero de 21 años jugó 25 minutos y terminó con un fuerte golpe. A partir de ese momento todo ha sido una incógnita, ya el club no ha compartido ningún comunicado para contar detalles claros sobre la molestia física que acarrea.

Durán si se ha dejado ver muy cercano al presidente del club, de hecho, compartió palco con él en uno de los juegos recientes del Fenerbahçe. En Turquía se habla de un inminente regreso del 'cafetero' a Al Nassr, puesto que no aportado mucho en medio de los pocos minutos que ha tenido. Los registros del canterano del Envigado son un gol y una asistencia en seis encuentros.



¿Cómo le fue a Fenerbahce en su último partido?

El último encuentro de Fenerbahce fue el pasado domingo 19 de octubre, enfrentando al Karagümrük, correspondiente a la novena jornada de la Liga de Turquía.



Ante la ausencia de su goleador Jhon Durán, el cuadro de Estambul encontró alternativas frente al arco por medio de Anderson Talisca y Marco Asensio para quedarse con el encuentro por 2-1.

Con este resultado, Fenerbahce es parcialmente tercero en el rentado local, con un total de 19 unidades, a seis de distancia del líder Galatasaray.