Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Sorpresiva decisión con Jhon Durán en el Fenerbahçe antes del partido contra Stuttgart

Sorpresiva decisión con Jhon Durán en el Fenerbahçe antes del partido contra Stuttgart

Este jueves, Fenerbahçe se enfrenta al Stuttgart por la Europa League y se presentó una inesperada noticia con respecto al colombiano Jhon Durán, quien viene de una lesión.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de oct, 2025
Jhon Durán, delantero colombiano que milita en Fenerbahçe.
