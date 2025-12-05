Síguenos en:
Tendencias:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos y Luis Javier Suárez dividieron honores en el 1-1 entre Benfica y Sporting Lisboa

Richard Ríos y Luis Javier Suárez dividieron honores en el 1-1 entre Benfica y Sporting Lisboa

El antioqueño estuvo todo el partido y participó en el gol del Benfica, mientras que el delantero samario jugó 86 minutos en Sporting Lisboa y recibió tarjeta amarilla.

Por: EFE
Actualizado: 5 de dic, 2025
Editado por: Gol Caracol
Richard Ríos y Luis Javier Suárez en Benfica vs. Sporting Lisboa en la Liga de Portugal.
Richard Ríos y Luis Javier Suárez en Benfica vs. Sporting Lisboa en la Liga de Portugal.
Fotos: AFP

