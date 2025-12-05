Richard Ríos y Luis Javier Suárez dividieron honores en el 1-1 entre Benfica y Sporting Lisboa

Ni el Benfica de Richard Ríos ni el Sporting de Luis Javier Suárez lograron este viernes 5 de diciembre imponerse en el derbi lisboeta de la Liga de Portugal, que acabó en un empate 1-1 marcado por la tensión sobre el terreno de juego y que los mantiene en tercer y segundo lugar de la clasificación general.

Los 'leones' dominaron la primera parte y lograron anotar el primer gol poco después del pistoletazo de salida, firmado por el portugués Pedro Gonçalves en el minuto 12.

Tras dejar ir un tiro libre de mucho peligro cerca del área, el ucraniano Heorhy Sudakov acabó resarciéndose y marcó el empate en el minuto 27.

Richard Ríos en acción de juego con Benfica frente al Sporting Lisboa por la Liga de Portugal. AFP

En la segunda parte del 'derbi eterno', como se le conoce en Portugal, el equipo entrenado por José Mourinho despertó y se lo puso difícil a los de Rui Borges, que supieron aguantar y mantener el empate en el marcador.



La tensión fue acumulándose conforme pasaban los minutos y antes de pitar el final el árbitro tuvo que llamar a los capitanes, el argentino Nicolás Otamendi y el danés Morten Hjulmand, para tratar de calmar los ánimos después de varios encontronazos entre jugadores.

De hecho, los del Sporting Lisboa vieron varias tarjetas amarillas: Morita, Gonçalves, Araújo, Fresneda y Luis javier Suárez.

Por parte de los 'encarnados', Leandro Barreiro también vio una amarilla, mientras que el argentino Gianluca Prestianni fue expulsado con una roja a pocos minutos del final.



¿Cómo quedaron Benfica y Sporting Lisboa en la tabla de posiciones tras el empate?

Con este resultado, el Benfica -tercero- logró acercarse en la tabla al Sporting Lisboa -segundo-, con 29 y 32 puntos, respectivamente. El líder sigue siendo el Porto, que se ha mantenido en lo más alto de la clasificación desde el inicio de la temporada y suma 34 puntos.



¿Cuándo vuelve a jugar el Benfica de Richard Ríos?

Será el miércoles 10 de diciembre en el marco de la sexta jornada de la fase de liguilla de la Champions League, recibiendo al Nápoles en el Estadio dá Luz a partir de las 3:00 de la tarde en horario de Colombia.



Próximo partido del Sporting Lisboa

Por su parte, Luis Javier Suárez y sus compañeros en los 'leones' visitarán el campo del Allianz Arena para enfrentar al Bayern Múnich, también por Champions League. La pelota rodará a las 12:45 p.m. (hora de Colombia) del martes 9 de diciembre.