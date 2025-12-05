Postura clara de Ancelotti sobre Neymar: "Si merece ir al Mundial 2026, va a jugar y punto"

El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, evitó poner focos sobre Neymar de cara al Mundial 2026, tras el sorteo que encuadró este viernes a la Canarinha en el Grupo C del torneo junto a Marruecos, Haití y Escocia.

Ancelotti, sin embargo, volvió a dejar las puertas abiertas para el astro del Santos, quien ha estado ausente en el equipo nacional desde hace más de dos años.

"Como hablamos de Neymar, tenemos que hablar de otros futbolistas. Tenemos que pensar en Brasil, que puede estar con Neymar o sin Neymar", dijo el entrenador de 66 años en Washington, donde se llevó a cabo el sorteo.

Neymar y Carlo Ancelotti. Foto: AFP.

"Estamos en diciembre, la Copa del Mundo va a comenzar en junio y voy a escoger el equipo en mayo. Si Neymar merece estar en el Mundial, si Neymar está bien, si Neymar está mejor que otro (jugador), va a jugar y punto", expresó en conferencia de prensa. "Yo no tengo deudas con nadie", subrayó.

Máximo anotador histórico de la selección brasileña, con 79 goles, el atacante de 33 años jugó el último de sus 128 encuentros con la camiseta 'verdeamarela' el 17 de octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión que lo sacó por meses de las canchas.

En cuanto a la suerte de Brasil en el sorteo, Ancelotti mostró respeto por "todos los rivales".

Los pentacampeones mundiales debutarán el 13 de junio contra Marruecos y enfrentarán después a Haití, el 19, y a Escocia, el 24.

"Marruecos lo hizo muy bien en la Copa del Mundo de Catar 2022 (competición en la que llegó a las semifinales) y sigue haciéndolo muy bien (...). Es un equipo sólido, bien organizado", dijo el DT del Scratch.

"Y como respetamos a Marruecos, tenemos que respetar también a Escocia y Haití", siguió.



- Francia y Croacia en el camino -

En el marco del sorteo, la Confederación Brasileña de Fútbol confirmó que la selección brasileña jugará amistosos contra Francia y Croacia en marzo, en Estados Unidos. La fecha y la ciudad sede de estos compromisos aún está por establecerse.

"Son juegos contra equipos muy fuertes: Francia, uno de los mejores equipos del mundo, y Croacia, un equipo con mucha experiencia en el Mundial", indicó Ancelotti.

Adelantó que la convocatoria para esos encuentros "no va a ser la definitiva (para el Mundial), pero va a estar muy cerca de serlo", si bien consideró que en los siguientes meses "puede pasar de todo" en cuanto a lesiones.

Por la entidad de los rivales, "no va a ser un momento para hacer tests", remarcó.

Así formó la Selección de Brasil en el duelo preparatorio contra Túnez. AFP

- Despedida en casa -

El exentrenador de Milan y Real Madrid, entre otros grandes clubes de Europa, espera tener un amistoso en casa antes del Mundial.

"Es importante despedirse de Brasil, porque queremos llegar a Estados Unidos con un buen ambiente. Creo que es muy importante comenzar la preparación en Granja Comary (complejo de la CBF en Teresópolis, Rio de Janeiro) y es muy importante jugar un último amistoso en Brasil", manifestó.

Ancelotti, que debutó como seleccionador de la 'Canarinha' en junio, consideró que se ha forjado "una unión bonita".

"Me motiva mucho entrenar a la Seleção y ojalá pueda ayudar a la Seleção a ganar", dijo.

El último de los cinco títulos mundiales de Brasil llegó en Corea del Sur-Japón 2002.