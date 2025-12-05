Pékerman reveló charla con Zidane sobre James y por qué no jugaba en Real Madrid; "lo maltratan"

En las últimas horas el planeta fútbol estuvo atento al sorteo del Mundial 2026, cita orbital en la que la Selección Colombia estará capitaneada por James Rodríguez. El cucuteño confía en llevar lo más lejos posible a la 'tricolor' en Estados Unidos, México y Canadá.

Mientras todo terminaba de desarrollarse en tierras norteamericanas, en el sur del continente fue revelada una conversación que compete al '10' de la 'amarilla'. Si bien el tema que se conoció ya pasó hace tiempo atrás, causó impacto: ¿De qué se trata?

Fue así como José Pékerman, exdirector técnico de la Selección Colombia, confesó que tuvo una charla con Zinedine Zidane sobre el por qué James no jugaba con Real Madrid. El timonel argentino lo contó todo.

James Rodríguez en charla con James Rodríguez. Foto: Getty Images AFP

¿Cuál fue la conversación que tuvo José Pékerman con Zinedine Zidane sobre James Rodríguez?

En ese orden de ideas, el que dirigiese a Rodríguez en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, sostuvo que varias veces viajó hasta España para conocer de primera mano sobre cómo era la relación entre el DT francés y el cucuteño, ya que en la prensa internacional por esa época se especulaba una supuesta mala convivencia. Evidenciando que esa situación lo estaba afectando en nuestro país porque lo "maltrataban".



"Yo iba a España y hablé con Zidane, y le decía, en Colombia están maltratando a James porque no lo ponés, y entonces yo quiero saber qué es lo que está pasando, sin cuestionar, porque somos colegas y yo no tengo por qué decir: 'en la selección juega, en el Real Madrid no juega'. Yo respeto mucho la profesión y al colega, ¿sino te molesta me puedes contar? Y él me decía: James es el primero en el entrenamiento, nunca deja de entrenar, la intensidad que tiene James no la tienen otros jugadores, como persona en el grupo es un chico que lo quieren todos, y me desmentía un montón de cosas", precisó Pékerman en charla con 'ESPN'.

Y agregó: "Zidane me decía la verdad, el preparador físico (del Real Madrid) me decía lo mismo. Lo que pasa es que después me decía: José... y yo, no me des explicaciones porque somos colegas. Quieres un jugador que recorra la banda y quizás James al recorrer la banda pierde algunos aspectos de juego que él en la Selección no los transita, él lo reparte con otros compañeros. Pero yo no te voy a decir que estás equivocado. Tienes tu razón, tu derecho, pero yo quería saber, esos datos, te agradezco la sinceridad".