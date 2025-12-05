Richard Ríos: "Sé lo duro que he trabajado para alcanzar el nivel que quiero en Benfica"

Richard Ríos volvió a disputar un Benfica vs. Sporting Lisboa, pero esta vez por la Liga de Portugal. El volante antioqueño al servicio de los 'encarnados' realizó una buena actuación en el campo de juego del Estadio da Luz, participando además en la jugada de gol de su equipo. Su desempeño le valió ser elegido como el mejor del partido: el 'MVP'.

Luego del compromiso por la jornada número trece del campeonato lusitano, Ríos Montoya conversó con la prensa y dejó sus impresiones. El 'cafetero' valoró la entrega de todos y complementó que queda seguir trabajando.

Richard Ríos en acción de juego con Benfica frente al Sporting Lisboa por la Liga de Portugal. AFP

"Era un partido importante, para el que nos preparamos de la mejor manera posible. La gente se pasó toda la semana diciendo que el Sporting (Lisboa) sería el favorito, y eso nos motivó. Desde el principio, el Benfica demostró que quería ganar. Ahora solo nos queda seguir trabajando para llegar a donde queremos", indicó el exPalmeiras en declaraciones que replica el diario 'A Bola'.



Si bien valoró ser elegido como la figura de la cancha, el centrocampista de la Selección Colombia hubiese preferido que Benfica se quedara con el triunfo en el derbi, este viernes.

"Si pudiera cambiar la victoria por este premio, lo haría, porque el equipo merecía ganar más en este partido. Individualmente, sé lo duro que he trabajado y el apoyo que me ha brindado el Benfica para alcanzar el nivel que quiero. Agradezco el premio, pero no lo valoro demasiado. Seguiré trabajando para tener buenas actuaciones en el futuro", subrayó el número 20 del Benfica.



Otras reacciones de los protagonistas

Por su parte, José Mourinho, entrenador del Benfica, también habló con la prensa tras el derbi contra Sporting Lisboa en el Estadio da Luz.

"No. El Sporting estuvo serio, lúcido, sabía que no iba a ser fácil. No hubo ninguna intervención de Rui [Borges] con la bocazas. El Sporting fue respetuoso, fue un buen rival. Una cosa es jugar, otra es comentar. Otra cosa es entrenar, otra es comentar a los que entrenan. Hay comentarios fáciles. Si yo fuera comentarista, también sería bueno. Con un poco más de respeto, pero también podría ser un buen comentarista sin ser irrespetuoso y, a veces... es mejor no usar adjetivos. Lo dejamos ahí", precisó 'Mou' en su intervención con los medios de comunicación.



Próximo reto del Benfica

Tras el empate a uno en el derbi contra Sporting Lisboa, Richard Ríos y las 'águilas' enfrentarán al Nápoles en el marco de la sexta jornada de la fase de liguilla de la Champions League. Será el miércoles 10 de diciembre en el Estadio da Luz, a partir de las 3:00 de la tarde en horario de Colombia.