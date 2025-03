Técnico de Liverpool advirtió a Luis Díaz y a sus compañeros; encendió alarmas

Arne Slot, entrenador del Liverpool , es noticia en las últimas horas por contundentes declaraciones que dio en rueda de prensa, con mensaje oculto para Luis Díaz y todo el equipo de cara a los retos que se vienen en menos de una semana.

Y justamente, teniendo en cuenta que los ‘reds’ tienen tres compromisos importantes de manera consecutiva, que implican reto importante, tanto EFL Cup, como en Premier League y Champions. Hubo un llamado destacado por parte del estratega neerlandés hacia toda su nómina.

“Se jugarán tres finales esta semana, así que es una semana que esperamos con ilusión para todos los aficionados. Espero, realmente espero, que los aficionados estén más ruidosos mañana, no en la final ni en el PSG, sino mañana”, afirmó de entrada Arne Slot, haciendo un llamado a la hinchada del conjunto de Anfield, que espera se haga sentir en todos los retos que vienen para el equipo, siendo ese jugador número doce.

Luis Díaz se lamenta con Liverpool - Foto: Getty Images

Sumado a eso, el neerlandés habló de una misión que tiene con el guajiro , a quien espera convencer, al igual que al resto del grupo, de poder competir al máximo nivel en lo que viene para Liverpool: "Tengo que convencer a mis jugadores de que jugaremos tres finales y espero poder influir un poco en nuestros aficionados. No pueden venir cinco minutos antes del inicio del partido, espero que se llene media hora antes del inicio y los jugadores reciban su recompensa por su actuación”.

Además, Arne Slot le pidió también a los hinchas ‘reds’ que se inspiren con el guajiro, a quien ya le tienen un par de cánticos especiales. Sin embargo, el DT de Liverpool pide más ánimo y efusividad con el colombiano y todos los jugadores del plantel: “Veo sus canciones creativas, ¡escuchémoslas mañana! Mañana (sábado) estaré entre el público".

¿Por qué le gusta ‘sentar’ a Luis Díaz?

El estratega ‘red’ también se refirió a la rotación del equipo y la manera en la que está gestionando a todo el grupo para todas las competencias, que de a poco empiezan a hacer sentir su exigencia y desgaste, tanto en lo mental, como en lo físico.

"Veo las ventajas de jugar con el mismo equipo, pero soy consciente de que no se puede jugar con el mismo once todas las semanas, así que he rotado. Otros no tienen el tiempo que merecen, Elliott es un buen ejemplo, pero es competencia de Salah y Szoboszlai. Mo no estaba contento con que lo eligiera y puede marcar para nosotros cuando no está en su mejor partido, por eso casi nunca lo saco", sentenció Arne Slot, revelando que, así como Luis Díaz, dentro del grupo hay varios casos en los que, de vez en cuando, prefiere darle ingreso a otros futbolistas.

Luis Díaz es una de las figuras del Liverpool. Visionhaus/Visionhaus/Getty Images

Pero ni por algo personal; más bien, en su intención de darle rodaje a todo el grupo y descanso a los demás.