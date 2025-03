Mohamed Salah estuvo a punto de jugar en Arabia Saudita por culpa de Jürgen Klopp

Mohamed Salah , estrella del Liverpool, estuvo a punto de dejar la Premier League para fichar por el fútbol saudí, según reveló el entrenador croata Slaven Bilic. En declaraciones a 'BetMGM', el estratega aseguró que el egipcio tuvo algunas diferencias con Jürgen Klopp en la temporada pasada.

"Mohamed Salah es el mejor delantero de la Premier League, es el mejor extremo de la Premier League y es el mejor número 10 de la Premier League", afirmó Bilic, destacando la influencia y calidad del jugador en el fútbol inglés. Sin embargo, sus palabras también dejaron entrever que la relación entre el futbolista y el técnico alemán no era la mejor, lo que habría motivado los rumores sobre su posible salida.

La mala relación con Klopp por poco lleva a Salah a jugar en Arabia

Mohamed Salah y Jürgen Klopp, compartieron por varios años en Liverpool AFP.

Bilic, quien trabajó en Arabia Saudita el año pasado, aseguró que en el país asiático estaban convencidos de que Salah se uniría a su liga. "Definitivamente, ha habido un cambio esta temporada con Arne Slot, ya que, habiendo estado yo en Arabia Saudita el año pasado, sé que no estaba contento con Jürgen Klopp y esperábamos que se fuera. Todo Arabia Saudita estaba preparado para él y habría sido la estrella de la liga. En lo que a todos respecta, estaba hecho y Mo Salah iba a fichar por el Al-Ittihad", comentó el entrenador croata.

La posibilidad de que Salah dejara el Liverpool no era descabellada, especialmente teniendo en cuenta el gran interés de los clubes saudíes en atraer a figuras del fútbol europeo con contratos millonarios. Al-Ittihad, uno de los clubes más poderosos de la Saudi Pro League, habría estado dispuesto a ofrecer una suma récord para fichar al delantero egipcio, convirtiéndolo en el estandarte de la liga saudí.

Sin embargo, la salida de Salah no se concretó y el jugador continuó siendo una pieza clave en el Liverpool. Con la llegada de Arne Slot como nuevo entrenador, el compañero de Luis Díaz, volvió a tomar un rol protagónico con los 'reds', lo cual se ve reflejado en sus números, dado que en la presente campaña, tiene en su haber 30 goles con 22 asistencias en 40 partidos.

Bilic también afirmó que no le sorprendió que Salah no se hubiera marchado antes, ya que el egipcio es consciente de que tiene el control sobre su futuro. "Él sabe que puede marcharse cuando quiera del Liverpool. Creo que si se va, será a Arabia Saudita. No me lo imagino en otro club de la Premier League", concluyó.

A pesar de su buena temporada con Liverpool, todo parece indicar que Mohamed Salah no continuará en el club, ya que su contrato expira en junio del presente 2025, y según la prensa inglesa, no ha habido un acercamiento entre ambas partes.