Técnico de Rayo Vallecano volvió a tocar el tema de James Rodríguez, con cara de pocos amigos

La ausencia de James Rodríguez es cada vez más prolongada, tras no estar en la convocatoria de Rayo Vallecano vs Real Madrid y de paso con hermetismo absoluto por parte del técnico Íñigo Pérez y el presidente del club español, quienes no han querido contar qué pasa con el futbolista colombiano.

Este martes el nombre del mediocampista cucuteño volvió a ser tema en la rueda de prensa del entrenador, quien con cara de pocos amigos respondió sobre el ‘10’, de quien se descartó que esté afuera por una lesión o alguna molestia, por lo que la incógnita continúa sobre qué está pasando.

Antes del duelo entre Rayo Vallecano y Villarreal, que será este miércoles por la Liga de España, Íñigo Pérez atendió a los medios de comunicación y dejó una declaración contundente sobre la situación de James Rodríguez.

“No estoy capacitado para hablar de ello. Es un tema normal. Ahora mismo no puedo, no ha variado nada. No puedo dar más información”, fueron las palabras del técnico del elenco de Vallecas, quien sigue sin contar cuál es la actualidad del ‘10’ colombiano.

Desde el pasado sábado todo es misterio desde España sobre lo que pasa con James Rodríguez, quien aunque entrenó con normalidad y está en óptimas condiciones, no fue convocado para el partido del Rayo Vallecano frente al Real Madrid, duelo en el que había expectativa por su reencuentro con el club en el que se convirtió en una estrella del fútbol mundial.

La declaración de este martes de Íñigo Pérez, sigue siendo el mismo discurso que dio en la previa de dicho encuentro, en la rueda de prensa post partido y lo que también señalan los directivos del club.

¿Qué más dicen en Rayo Vallecano sobre lo que pasa con James Rodríguez?

Otro al que también le han preguntado por la situación del futbolista colombiano es al presidente del club español, Martín Presa, quien el lunes también decidió no dar detalles de lo que viene sucediendo, aunque destacó la calidad del cucuteño.

“Yo sé por qué, pero yo tampoco puedo ni debo decirlo. Ahora, nos tenemos que centrar en los que están. James es un fichaje del club y los jugadores los firmó yo… Todos los fichajes siempre están consensuados con la dirección deportiva y cuando lo consideramos oportuno, con el entrenador, y en este caso se ha hablado. Es decir, él decide que no juega porque otros jugadores son mejores. Yo no soy el entrenador", declaró el máximo dirigente del Rayo Vallecano, dando a entender que pasaría por una decisión del técnico.

Sin embargo y aunque no hay nada confirmado, ni claridad del asunto, desde Europa mencionan que la entrevista que tuvo con 'Marca', en la que tocó varios temas de su presente, mostrándose eso sí respetuoso con las decisiones de Íñigo Pérez, habría sido algo que molestó en la interna.