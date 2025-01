Técnico del Palmeiras quiere repetir la fórmula Richard Ríos: lo pone de ejemplo en el club

Luego de que el pasado miércoles 22 de enero, el Palmeiras derrotara al Santos FC en el estadio Urbano Caldeira y sumara tres puntos en condición de visitante, con un golazo del mediocampista colombiano Richard Ríos, en el tiempo de adición , el director técnico del club de la ciudad de Sao Paulo, Abel Ferreira, halagó el rendimiento del futbolista nacional, recordando cómo fue su llegada al equipo y trayendo de ejemplo la misma para señalar que es necesario repetir la fórmula.

"No tenemos una varita mágica, pero es la competencia de lo que hacemos dentro del club. Fuimos a buscar a este jugador (Richard Ríos). Con la lesión de rodilla de Atuesta jugamos contra Guaraní e identificamos al jugador. Me alegro que Barros haya logrado traerlo. El presidente habla de si no podremos encontrar más jugadores como Ríos", fueron las palabras con las que Ferreira contó la intención tanto de él como de las directivas de encontrar a jugadores con calidad y a bajo precio.

De igual manera, el entrenador del 'verdao' señaló que desde Palmeiras quieren tener una plantilla competitiva para luchar por títulos, entendiendo lo larga que será esta temporada para los brasileños que deberán jugar el renovado Mundial de Clubes 2025 , que tendrá como sede Estados Unidos y donde deberán medirse frente a Porto, de Portugal, Al-Ahly de Egipto, e Inter Miami, todos del grupo A.

"En relación a Richard Ríos, pasa, hay clubes que pagan mucho dinero a jugadores que no se adaptan. Y en otros hay jugadores de los que no se tienen tantas expectativas, y hay que poner hielo a las expectativas, queremos tener una plantilla competitiva para luchar por títulos, no sé si ganaremos, creo", indicó el director técnico de Palmeiras.

Richard Ríos con el Palmeiras - Foto: Palmeiras Oficial

Publicidad

Con respecto a los números que respaldan el gran nivel de Ríos con Palmeiras, desde su llegada en 2023, el antioqueño de 24 años, ha jugado 104 partidos, anotando 8 goles y entregando seis asistencias, consiguiendo ser pieza clave para la obtención del título de campeón de la Primera división brasileña en el mismo año y ganándose un lugar en la Selección Colombia debido a su gran versatilidad en el campo de juego, pasando constantemente de roles defensivos a ofensivos.

Hay que recordar que Richard Ríos firmó la extensión de su contrato con Palmeiras el pasado mes de septiembre, alargando su vínculo contractual hasta 2028, con una cláusula cercana a los 100 millones de dólares. Esto es importante señalarlo debido a la intención de diversos clubes europeos, principalmente de Inglaterra, de hacerse con los servicios del mediocampista 'cafetero'; entre los que suenan están Everton, Tottenham Hotspurs, Fullham y Wolverhampton, ofreciendo una cifra cercana a los 20 millones de euros por sumarlo a sus filas.