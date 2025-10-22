Titulares del Bayern Múnich para partido de Champions League; decisión habitual con Luis Díaz

Bayern Múnich tiene su tercer partido de la UEFA Champions League este miércoles contra el Brujas (Bélgica), por lo que Luis Díaz y compañía buscarán un triunfo más que los tenga entre los primeros lugares de la tabla de posiciones.

Por esa razón el técnico Vincent Kompany ya confirmó a sus once titulares para este compromiso en el estadio Allianz Arena, que será desde las 2:00 p.m. (hora colombiana), con el atacante colombiano incluido entre los inicialistas.

En la zona ofensiva Luis Díaz estará acompañado por Michael Olise y Harry Kane, aunque una de las novedades es el joven habilidoso Lennart Karl.



Titulares confirmados de Bayern Múnich vs Brujas por la Champions League hoy