Titulares del Bayern Múnich para partido de Champions League; decisión habitual con Luis Díaz

Bayern Múnich tiene su tercer partido de la UEFA Champions League este miércoles contra el Brujas (Bélgica), por lo que Luis Díaz y compañía buscarán un triunfo más que los tenga entre los primeros lugares de la tabla de posiciones.
Por esa razón el técnico Vincent Kompany ya confirmó a sus once titulares para este compromiso en el estadio Allianz Arena, que será desde las 2:00 p.m. (hora colombiana), con el atacante colombiano incluido entre los inicialistas.
En la zona ofensiva Luis Díaz estará acompañado por Michael Olise y Harry Kane, aunque una de las novedades es el joven habilidoso Lennart Karl.
𝐍𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐗𝐈 💪— FC Bayern München Español (@FCBayernES) October 22, 2025
Así salimos al partido contra el Club Brujas 💫 #FCBBRU pic.twitter.com/uPG3GfpPBF