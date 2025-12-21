Luis Díaz, pendiente del futuro de un compañero en Bayern Múnich: Atlético de Madrid lo quiere

Atlético de Madrid ya trabaja en la planificación de su plantilla de cara al próximo periodo de transferencias, y un nombre propio ha comenzado a ganar peso en las oficinas del Metropolitano: Leon Goretzka. De acuerdo con el diario español 'AS', el centrocampista del Bayern Múnich está en el radar 'colchonero' debido a su compleja situación contractual y deportiva en Baviera.

A sus 30 años, Goretzka atraviesa uno de los momentos más inciertos de su carrera. Tras ser una pieza inamovible en los éxitos recientes del club germano, su protagonismo ha decaído drásticamente con la llegada de Vincent Kompany al banquillo. La competencia interna, con figuras como Kimmich y Pavlovic, ha desplazado al internacional alemán a un rol secundario, algo que el jugador no parece estar dispuesto a prolongar por mucho más tiempo.

Para Diego Simeone, la incorporación de un perfil como el de Goretzka supondría un salto de calidad cualitativo. El técnico argentino siempre ha valorado la potencia física, la llegada desde segunda línea y la experiencia en la élite europea, características que el alemán posee de sobra. Goretzka no es solo un recuperador; es un 'box-to-box' capaz de organizar el juego y aportar una cuota goleadora que suele escasear en la medular rojiblanca.

Su contrato con el Bayern expira en junio de 2026, lo que sitúa al club muniqués en una posición de debilidad relativa. Si el jugador no renueva y su descontento persiste, el Bayern se verá obligado a negociar una salida para evitar que entre en su último medio año de contrato con riesgo de marcharse gratis. Aquí es donde el Atlético espera jugar sus cartas, ofreciendo un proyecto deportivo donde el alemán sea más protagonista.



Leon Goretzka estaría en los planes del Atlético de Madrid Foto: AFP

A pesar del interés, la operación no será sencilla. El club madrileño no es el único interesado; según la información del medio en Italia también estarían atentos a su situación. En concreto, la Juventus y el Napoli también buscarían contar con los servicios de Goretzka.

Sin embargo, el atractivo de jugar en la liga española y la posibilidad de reencontrarse con su mejor versión bajo la batuta del 'Cholo' podrían ser argumentos de peso. El Atlético de Madrid sabe que para competir por todos los títulos necesita músculo y jerarquía en el centro del campo, y Leon Goretzka parece ser el candidato ideal para completar el rompecabezas. Las próximas semanas serán clave para determinar si el interés se traduce en una oferta formal que sacuda el mercado europeo y deje a Luis Díaz sin uno de los compañeros que fue clave en las últimas conquistas del Bayern Múnich.