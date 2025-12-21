Edwuin Cetré, clave para que Estudiantes lograra histórico registro en los últimos dos años

Estudiantes de La Plata conquistó el Trofeo de Campeones del fútbol argentino, tras imponerse por 2-1 sobre Platense en el Estadio Único de San Nicolás, y conquistó así su octavo título de Primera División y su quinto trofeo en el plano local en dos años.

Con este triunfo, el 'Pincha' elevó la cifra total a doce títulos conseguidos en el fútbol argentino, compuesta por cinco copas nacionales, a los que se suman también seis trofeos internacionales.

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez ya había conseguido la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga 2024, el Trofeo de Campeones 2024, el Torneo Clausura 2025 y este Trofeo de Campeones 2025.

El año próximo el Pincharrata tendrá que disputar otros tres títulos en forma directa: la Supercopa Internacional ante Rosario Central, la Supercopa Argentina frente a Independiente Rivadavia y la Reocpa de Campeones frente a estos dos rivales en un triangular.



Esta racha había cortado una sequía de trece años sin títulos para el conjunto de La Plata (provincia de Buenos Aires) desde la obtención del Torneo Apertura 2010.

Publicidad

Fundado en 1905, Estudiantes logró su primer campeonato en 1913 y debió luego esperar más de 50 años para volver a alzar un trofeo, algo que consiguió en 1967 en el Torneo Metropolitano, con Osvaldo Zubeldía como entrenador y Juan Ramón Verón como una de sus figuras, y venciendo precisamente a Racing Club en la final por 3-0.

Edwuin Cetré, jugador colombiano de Estudiantes AFP

Aquel equipo protagonizó los años de gloria del club, con la obtención de la Copa Libertadores en 1968, 1969 y 1970, la Copa Interamericana en 1969 y la memorable Copa Intercontinental en 1968, tras derrotar al Manchester United de Bobby Charlton y George Best.

Publicidad

Luego vendrían el Metropolitano de 1982 y el Nacional de 1983, antes de comenzar otra sequía de más de 20 años que culminó con la obtención del Apertura 2006.

En 2009, llegó la última Copa Libertadores, en la que se coronó tras derrotar a Cruzeiro en la final, con Juan Sebastián Verón -hijo de Juan Ramón y actual presidente del club- como capitán y figura.

Meses después, tuvo contra las cuerdas al Barcelona de Pep Guardiola en la final del Mundial de Clubes pero terminó derrotado por 2-1 tras un tanto de Lionel Messi en la prórroga.