Cruzeiro, en pánico por Neyser Villarreal, de buen Mundial Sub-20 con la Selección Colombia

Neyser Villarreal volvió a brillar con la Selección Colombia Sub-20, esta vez en el Mundial de la categoría con 5 goles, algo que ha llamado la atención de clubes internacionales y con el Cruzeiro, club con el que firmó un "precontrato" tomando precauciones con el tema, ya que lo consiguieron libre luego de que el joven futbolista no renovara con Millonarios y no le dejó dinero a su equipo actual.

Y justo en días en los que el joven atacante es noticia en nuestro país porque no se ha presentado a los entrenamientos de los azules, a pesar de tener contrato vigente; ya hay información en Brasil sobre lo "cautelosos" que están siendo en el conjunto de Belo Horizonte para no perder el acuerdo que ya tienen.



Cruzeiro se blinda para no perder a Neyser Villarreal

En el medio 'Goal Brasil' informaron este miércoles que "el delantero firmó un precontrato con el Cruzeiro y firmará un vínculo por cinco años con el club", pero en lo que más enfatizaron fue en la cantidad de dinero que tendrá que pagar cualquier club si se lo quiere llevar antes de tiempo. "Se estableció una cláusula de rescisión de 30 millones de euros (187,27 millones de reales al cambio actual) en caso de incumplimiento del preacuerdo", esto tras el buen Mundial Sub-20 que tuvo con la Selección Colombia.

Sobre el mismo tema, el el citado portal deportivo explicaron que "las partes acordaron que rescindir el contrato conllevaría el pago de una indemnización de 30 millones de euros", todo esto porque desde el club brasileño están "cautelosos con la cláusula de rescisión debido al gran número de interesados ​​en el mercado de fichajes. Fue muy buscado por clubes europeos antes de fichar por el club de Minas Gerais".

El pasado 9 de septiembre del 2025, el Cruzeiro lo presentó en sus redes sociales como su fichaje para el próximo año, luego de las buenas presentaciones de 'Ney' con la Selección Colombia Sub-20, en ese tiempo tras el Sudamericano de la categoría.



Cruzeiro assina pré-contrato com destaque da seleção da Colômbia!



O Cruzeiro firmou um pré-contrato com Néiser Villareal, artilheiro e líder de assistências do último Sul-Americano Sub-20, para que o atacante faça parte do elenco cruzeirense a partir de dezembro de 2025.



"Cruzeiro firmó un precontrato con Neyser Villareal, máximo goleador y asistente del último Sudamericano Sub-20, por lo que el delantero será parte del plantel cruzeiro a partir de diciembre de 2025. El contrato del prometedor delantero con el club tendrá una vigencia de cinco temporadas", publicaron aquel día, en el cuadro de Belo Horizonte.



¿Qué pasa con Neyser Villarreal y Millonarios?

Con el club bogotano el joven atacante no marcó ningún gol este semestre, a pesar de tener algunos minutos de juego. Tras el Sudamericano Sub-20 se presentó varios días después de lo estipulado y posteriormente salió en un en vivo en redes sociales con la camiseta del América de Cali.

Desde ese momento y por una lesión que lo tenía afuera de las canchas, no ha vuelto a jugar con Millonarios y ahora tras finalizar el Mundial Sub-20 tampoco se ha puesto a las órdenes de Hernán Torres y el club bogotano, a pesar de tener contrato vigente, lo que ha causado molestia.

De hecho, hace algunas horas tras el partido 1-1 de Millonarios contra Bucaramanga, al capitán Macalister Silva le preguntaron sobre qué opinaba de la ausencia de Neyser Villarreal y la manera en la que ha manejado su mala relación con los directivos del club.

"Es un tema complicado (lo de Neyser Villarreal), creo que su estadía en Millonarios ha sido complicada, lastimosamente no pudimos disfrutar de todo lo que nos pudo dar", comenzó diciendo el experimentado futbolista de los azules, quien además confesó que "ya prácticamente su cabeza está en otro lado y nosotros debemos tener la cabeza clara en lo que estamos, que es aferrarnos a la esperanza de clasificarnos".