Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Cruzeiro, en pánico por Neyser Villarreal, de buen Mundial Sub-20 con la Selección Colombia

Cruzeiro, en pánico por Neyser Villarreal, de buen Mundial Sub-20 con la Selección Colombia

En Brasil son precavidos con el joven futbolista Neyser Villarreal, quien no se ha presentado a los entrenamientos con Millonarios. Hablan que Cruzeiro no quiere perder el "precontrato".

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 22 de oct, 2025
Comparta en:
Neyser Villarreal, jugador de Millonarios.
Neyser Villarreal, jugador de Millonarios.
Neyser Villarreal.

Publicidad

Publicidad

Publicidad