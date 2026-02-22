Vea acá el golazo de colombiano en el fútbol europeo; pide pista para el Puskás

Este sábado, en la Liga de Bulgaria, CSKA Sofia venció 1-0 a Slavia con un golazo del colombiano Alejandro Piedrahita.

A los 82 minutos, Piedrahita armó una doble pared y luego remató con una chalaca, colocando la pelota en el ángulo.

Vea el gol de Alejando Piedrahita con el CSKA Sofia: