Vea acá el golazo de colombiano en el fútbol europeo; pide pista para el Puskás

Este sábado, en la Liga de Bulgaria, CSKA Sofia venció 1-0 a Slavia con un golazo del colombiano Alejandro Piedrahita.
A los 82 minutos, Piedrahita armó una doble pared y luego remató con una chalaca, colocando la pelota en el ángulo.
Vea el gol de Alejando Piedrahita con el CSKA Sofia:
🔝🇨🇴 ¿Puskás 2026 colombiano?— Samuel Vargas (@SVargasOK) February 22, 2026
🤯 ¡Alejandro Piedrahita se mandó este GOLAZO y le dio la victoria al CSKA Sofia!pic.twitter.com/xUKS04nfaB