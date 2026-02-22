Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea acá el golazo de colombiano en el fútbol europeo; pide pista para el Puskás

Vea acá el golazo de colombiano en el fútbol europeo; pide pista para el Puskás

En la Liga de Bulgaria, el colombiano Alejandro Piedrahita se robó las miradas por una acrobática anotación en el CSKA Sofia vs. Slavia. ¡Para verlo uno y otra vez!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de feb, 2026
Alejandro Piedrahita con el CSKA Sofia.
