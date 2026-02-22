Este domingo 22 de febrero se disputará la tercera fecha de la Fase Final del Sudamericano femenino Sub-20 2026, instancia decisiva del torneo que reúne a las selecciones de Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador y Paraguay en la lucha por el título y por uno de los cuatro cupos directos para la Copa Mundial femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026

La jornada arrancará con el encuentro entre Venezuela y Ecuador, a las 4:00 p.m., en el Estadio CARFEM de Ypané. A continuación, Brasil se medirá ante Argentina a las 6:00 p.m., en el Estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa, y para cerrar la fecha en Ypané, Paraguay enfrentará a Colombia a las 8:00p.m.



Antecedentes Colombia vs. Paraguay

Paraguay acumula un invicto de cinco partidos sin perder ante Colombia en el Sudamericano femenino Sub-20 (3V 2E), incluyendo el último empate en la actual edición por 0-0. La Albirroja buscará dos partidos consecutivos con valla invicta ante la Tricolor por primera vez en la competición.

Colombia buscará cortar su segunda racha más larga en el Sudamericano femenino Sub-20 sin anotar, luego de empatar por 0-0 ante Paraguay y caer por 1-0 ante Ecuador y Brasil. Su seguidilla más larga sin convertir goles fue hace 12 años en la edición 2014 donde pasó cuatro encuentros sin marcar (2E 2D).

Paraguay y Colombia tienen los promedios de distancia más largos de sus saques de arco entre los equipos que disputan la fase final del torneo: la Tricolor con 38.1 metros y la Albirroja con 34.7 metros. Sus arqueras, la paraguaya Tatiana Amarilla y la colombiana Luisa Agudelo, se encuentran dentro de las tres que entregaron un pase para remate en la competición, junto con Valeria Rebanales (Venezuela).



A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. Paraguay por el Sudamericano femenino Sub-20

En ese orden de ideas, este compromiso entre colombianas y paraguayas tiene como un horario pactado a las 8:00 de la noche, hora de nuestro país, en el estadio Luis Alfonso Giagni, y se podrá ver EN VIVO HOY por TV por la señal de Gol Caracol HD2, Ditu y en este portal: www.golcaracol.com

Recordemos que el Sudamericano femenino Sub-20 reparte cuatro cupos al Mundial de la categoría que se efectuará en septiembre de este año en Polonia.



Los otros compromisos de la tercera jornada del hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20:

Venezuela vs. Ecuador

Hora: 4:00 de la tarde (de Colombia).

TV: Gol Caracol HD2 y Ditu.

ONLINE: www.golcaracol.com

Brasil vs. Argentina

Hora: 8:00 de la noche (de Colombia)

TV: Gol Caracol HD2 y Ditu.

ONLINE: www.golcaracol.com