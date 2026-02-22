Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. Paraguay por el Sudamericano femenino Sub-20

A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. Paraguay por el Sudamericano femenino Sub-20

La Selección Colombia femenina tendrá su tercera salida en el hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20 frente a las anfitrionas. ¡No se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de feb, 2026
Comparta en:
Colombia vs. Paraguay - Sudamericano femenino Sub-20.
Colombia vs. Paraguay - Sudamericano femenino Sub-20.
Selección de Paraguay.

Publicidad

Publicidad

Publicidad